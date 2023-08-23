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Киноафиша Новости Сериал «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым и Ольгой Медынич получил дату премьеры

Сериал «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым и Ольгой Медынич получил дату премьеры

23 августа 2023 12:21
Сериал «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым и Ольгой Медынич получил дату премьеры

Шоу об учителе, вынужденном преподавать литературу школьникам и заключенным.

Стриминговый сервис Start анонсировал дату премьеры комедийного сериала «Крутая перемена». Шоу дебютирует на сервисе 1 сентября 2023 года.

Главный герой — Андрей (Никита Ефремов), который решил отказаться от навязанной родителями профессии учителя литературы и уехал из своего провинциального города в Москву. Но жизнь в столице сложилась совсем не так, как он планировал: бизнес героя прогорел, оставив его без гроша в кармане. Единственной возможностью хоть как-то поправить свои дела осталась продажа родительского дома, в котором, согласно легенде, когда-то жил сам Пушкин. Но в плане неожиданно обнаруживается загвоздка — для заключения сделки с домом Андрею необходимо получить разрешение отца, который отбывает срок в тюрьме и винит сына во всех своих бедах.

Андрей решает пойти на хитрость и устроиться учителем в вечернюю школу при колонии, тем самым вернувшись к семейному делу и наладив отношения с родителем. Но тот все равно отказывается верить в его искренность. Дабы окончательно развеять подозрения отца, Андрей добавляет к своему плану новый пункт — получить должность преподавателя литературы в школе, где директором работает его бывшая. В конце концов новоявленный учитель оказывается вынужден ежедневно рассказывать о русской классике сначала детям, а затем — заключенным. И далеко не всегда можно определить, какая из этих аудиторий представляет для него большую опасность.

Сюжеты эпизодов сериала представляют собой аллюзии к известным произведениям отечественной литературы, такие как «Горе от ума», «Отцы и дети» и «Вишневый сад».

Главные роли в шоу также играют Ольга Медынич, Анастасия Тодореску и Игорь Черневич. Режиссером является выступает Карен Оганесян («Кошка»).

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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