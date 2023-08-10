Молодой Уинстон противостоит Мэлу Гибсону в трейлере мини-сериала «Континенталь»

Стильное шоу о секретах отеля для наемников и убийц выйдет в сентябре.

Стриминговый сервис Peacock представил полноценный трейлер мини-сериала «Континенталь», являющегося приквелом серии фильмов «Джон Уик».

Действие разворачивается в Нью-Йорке 1970-х годов. В центре сюжета — молодой Уинстон Скотт (Колин Вуделл), вынужденный столкнуться с призраками своего криминальное прошлого, которые, как он надеялся, остались далеко позади. С ним связывается его бывший наставник Кормак (Мэл Гибсон) — жестокий владелец престижного отеля «Континенталь», служащего прибежищем для лучших наемников и киллеров со всего мира. Он сообщает герою, что его брат Фрэнки (Бен Робсон) украл некий загадочный предмет невероятной ценности. Кормак жаждет вернуть эту вещь, а потому вынуждает Уинстона объединить силы с высококлассными наемниками и отправиться на поиски брата, попутно отбиваясь от атак целых полчищ головорезов.

В новом ролике отражены отточенный стиль и захватывающий экшен, унаследованные «Континенталем» от оригинальных фильмов. Многие кадры наполнены винтажной атмосферой, подчеркивающей, что события шоу происходят в ушедшей эпохе. Сами авторы проекта характеризуют его как «диско-нуар».

Режиссерами сериала выступили Альберт Хьюз («Птица доброго господина») и Шарлотта Брандстром («Чужак»).

«Континенталь» будет состоять из трех эпизодов, которые выйдут на Peacock 22 сентября, 29 сентября и 6 октября соответственно.