Киноафиша приглашает на премьерный показ второго сезона сериала «Контакт» и встречу с актером Александром Трачевским в Екатеринбурге

23 августа в 19.30 в кинотеатре «Континент Синема» показываем второй сезон сериала «Контакт».

Киноклуб — это сообщество людей, которых объединяет любовь к кино. Члены киноклуба имеют возможность бесплатно смотреть фильмы и сериалы раньше официального выхода на экраны. Клуб уже работает в Петербурге, где ежемесячно проходят специальные показы. Теперь мероприятия Клуба проходят и в Екатеринбурге.

Показ «Контакта» посетит актер Александр Трачевский, который также поучаствует в паблик-токе.

Главный герой сериала — бывший опер Глеб Барнашов (Павел Майков), который во втором сезоне отчаянно старается наладить свои отношения с дочерью, используя для этого социальные сети. После тяжелого развода с супругой персонаж Майкова пренебрегает своими родительскими обязанностями, что естественно приводит к отдалению от дочери-подростка.

Екатеринбуржцы, вступайте в Киноклуб и смотрите новинки кино раньше всех и бесплатно! Количество мест ограничено.

Чтобы попасть на наше мероприятие, необходимо:

Зарегистрироваться в клубе по ссылке.

Записаться на показ.

Прийти в указанное место в нужное время и насладиться показом!

Участники нашего Киноклуба смотрят новинки кино и сериалов бесплатно и раньше официальной премьеры.

Остальные эпизоды второго сезона сериала «Контакт» смотрите в онлайн-кинотеатре Premier.