Киноафиша приглашает на премьерный показ второго сезона сериала «Контакт» и встречу с актером Александром Трачевским в Екатеринбурге
Киноклуб распахивает двери в новом городе!
23 августа в 19.30 в кинотеатре «Континент Синема» показываем второй сезон сериала «Контакт».
Киноклуб — это сообщество людей, которых объединяет любовь к кино. Члены киноклуба имеют возможность бесплатно смотреть фильмы и сериалы раньше официального выхода на экраны. Клуб уже работает в Петербурге, где ежемесячно проходят специальные показы. Теперь мероприятия Клуба проходят и в Екатеринбурге.
Показ «Контакта» посетит актер Александр Трачевский, который также поучаствует в паблик-токе.
Главный герой сериала — бывший опер Глеб Барнашов (Павел Майков), который во втором сезоне отчаянно старается наладить свои отношения с дочерью, используя для этого социальные сети. После тяжелого развода с супругой персонаж Майкова пренебрегает своими родительскими обязанностями, что естественно приводит к отдалению от дочери-подростка.
Екатеринбуржцы, вступайте в Киноклуб и смотрите новинки кино раньше всех и бесплатно! Количество мест ограничено.
Чтобы попасть на наше мероприятие, необходимо:
- Зарегистрироваться в клубе по ссылке.
- Записаться на показ.
- Прийти в указанное место в нужное время и насладиться показом!
Участники нашего Киноклуба смотрят новинки кино и сериалов бесплатно и раньше официальной премьеры.
Остальные эпизоды второго сезона сериала «Контакт» смотрите в онлайн-кинотеатре Premier.