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Киноафиша Новости Ридли Скотт сожалеет об отказе снять «Бегущего по лезвию 2049»

Ридли Скотт сожалеет об отказе снять «Бегущего по лезвию 2049»

9 августа 2023 13:48
Ридли Скотт сожалеет об отказе снять «Бегущего по лезвию 2049»

Он также поделился новостями о предстоящем многосерийном продолжении фильма.

Ридли Скотт сожалеет о том, что не смог выступить постановщиком «Бегущего по лезвию 2049». В новом интервью для Empire режиссер признался, что отказался от съемок из-за напряженного графика:

«Мне не стоило принимать этого решения, но мне пришлось. Я должен был снять сиквел «Бегущий по лезвию».

В итоге место постановщика «Бегущего по лезвию 2049» занял Дени Вильнев, а Скотт в это время взялся за разработку фантастического хоррора «Чужой: Завет».

Скотт добавил, что в скором времени примет участие в производстве сериала «Бегущий по лезвию 2099» от Amazon Studios:

«Я являюсь одним из продюсеров этого проекта. Он распланирован на годы вперед. С моей точки зрения, его тематика вразается вокруг идей книги Олдоса Хаксли «О дивный новый мир».

Скотт впервые сообщил о разработке многосерийного продолжения «Бегущего по лезвию» в 2018 году:

«Я думаю, что пришла пора создать новую историю. У меня на руках есть проект, готовый к разработке, так что еще одно продолжение наверняка увидит свет».

В 2021 году Скотт заявил, что пилотная серия шоу уже готова.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что производство «Бегущего по лезвию 2099» было приостановлено из-за забастовки голливудских актеров и сценаристов.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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