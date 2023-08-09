Ридли Скотт сожалеет об отказе снять «Бегущего по лезвию 2049»
Он также поделился новостями о предстоящем многосерийном продолжении фильма.
Ридли Скотт сожалеет о том, что не смог выступить постановщиком «Бегущего по лезвию 2049». В новом интервью для Empire режиссер признался, что отказался от съемок из-за напряженного графика:
«Мне не стоило принимать этого решения, но мне пришлось. Я должен был снять сиквел «Бегущий по лезвию».
В итоге место постановщика «Бегущего по лезвию 2049» занял Дени Вильнев, а Скотт в это время взялся за разработку фантастического хоррора «Чужой: Завет».
Скотт добавил, что в скором времени примет участие в производстве сериала «Бегущий по лезвию 2099» от Amazon Studios:
«Я являюсь одним из продюсеров этого проекта. Он распланирован на годы вперед. С моей точки зрения, его тематика вразается вокруг идей книги Олдоса Хаксли «О дивный новый мир».
Скотт впервые сообщил о разработке многосерийного продолжения «Бегущего по лезвию» в 2018 году:
«Я думаю, что пришла пора создать новую историю. У меня на руках есть проект, готовый к разработке, так что еще одно продолжение наверняка увидит свет».
В 2021 году Скотт заявил, что пилотная серия шоу уже готова.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что производство «Бегущего по лезвию 2099» было приостановлено из-за забастовки голливудских актеров и сценаристов.