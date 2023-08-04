Что смотреть на выходных: «Линкольн для адвоката», финал сериала Тайки Вайтити и док про шпиона в команде Оппенгеймера

31 июля, FX

Кому смотреть: тем, кто предпочитает относиться к браку и детям с юмором.

На этой неделе сразу несколько сериалов прощаются со своим зрителем. Семья Уорсли тоже открывает для себя последнюю главу, в которой Полу и Элли придется взглянуть на свои отношения с другой стороны. В 2020-м герои были представлены зрителям как самая обыкновенная пара, столкнувшаяся со сложностями воспитания детей в стремительно меняющемся современном мире. В заключительном сезоне супруги, многое преодолев вместе, задались вопросом, хотят ли они сохранить брак или все-таки им будет лучше порознь. Главные роли в популярном британском ситкоме исполнили Мартин Фриман ("Шерлок") и Дейзи Хаггард («Вернуться к жизни»). Для подведения итогов шоураннер Саймон Блэквелл («История Дэвида Копперфилда») подготовил десять эпизодов. Мартин Фриман сам выступил одним из создателей проекта.

Родители года (4-й сезон)

2 августа, FX

Кому смотреть: поклонникам юмора Тайки Вайтити и фанатам сериала.

Еще один сериал, который на этой неделе подходит к концу, – шоу Тайки Вайтити и Стерлина Харьо про группу подростков, мечтавших уехать из штата Оклахома в Калифорнию. В прошлом сезоне им это наконец удалось, и в грядущих сериях каждому из них неизбежно придется задуматься, что делать дальше. Элора начинает планировать будущее, Уилли Джек тянется к корням и старшим, которые способны научить ее хранить традиции индейского народа, а Беар начинает общаться со своим духовным наставником на серьезные и не очень темы. Несмотря на успех у критиков (шоу не раз номинировалось на профессиональные премии), сериал неожиданно решили завершить на третьем сезоне. Стерлин Харьо сообщил фанатам, что он и Тайка Вайтити всегда знали, какой финал ждет героев. В заключительном сезоне всего будет десять серий.

Псы резервации (3-й сезон)

2 августа, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кому необходим заряд уверенности в себе от главной гуру аэробики современного телевидения.

Шейла Рубин, наконец, достигла пика своей карьеры. В 80-е из забитой домохозяйки она, поверив в свои силы, сумела превратиться в успешную предпринимательницу, построившую собственную бизнес-империю. В заключительном сезоне ее статус иконы аэробики постарается перехватить восходящая звезда индустрии Келли Килмартин. Амбициозной блондинке удается не только завоевать внушительную часть аудитории, но и проникнуть в голову Шейлы, заставив ее сомневаться в себе. Главную роль в комедийном сериале по-прежнему играет Роуз Бирн («Платонические отношения»). Роль ее соперницы исполняет Зои Дешанель («500 дней лета»). Проект не менял шоураннера, на этой позиции бессменно находилась Энни Уайзман, одна из продюсеров «Отчаянных домохозяек». Все десять серий последнего сезона поставила Стефани Лейнг («Игрушка для взрослых»).

В ритме жизни (3-й сезон)

6 августа, max

Кому смотреть: тем, кто любит жизнеутверждающие спортивные драмы.

Еще один сериал на этой неделе с головой ныряет в 80-е. Шоу Адама МакКея («Не смотрите наверх») возвращается на стриминг канала HBO со вторым сезоном. Шоу основано на нон-фикшн книге Джеффа Перлмана и рассказывает о легендарной баскетбольной команде Лос-Анджелес Лейкерс, которая проделала нелегкий путь до чемпионства в NBA, их победах и личной жизни. Второй сезон опишет события первой половины 80-х годов и особенно подробно остановится на противостоянии всемирно известных игроков, настоящих звезд спорта Мэджика Джонсона и Лэрри Берда. В соавторах у Маккея Макс Боренштейн, писавший сценарии к таким фильмам, как «Годзилла против Конга» и «Конг: Остров черепа»; он же служит шоураннером. В касте Джон Си Райли, Джейсон Кларк, Куинси Исайя и другие. Оценки первого сезона были крайне высоки. И критики, и зрители оценили юмор и азарт, с которыми подана история спортивных титанов.

Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс (2-й сезон)

Дикая река

1 августа, Netflix

Кому смотреть: тем, кто не хочет пересматривать оригинальную картину и жаждет увидеть тот же сюжет с новыми лицами.

Одноименный фильм с Мэрил Стрип и Кевином Бейконом в 1994 году собрал в прокате внушительную кассу, а сегодняшний ремейк студия Universal сняла уже исключительно для стримингов и Blu-ray релиза со звездами третьего эшелона. По сюжету, группа туристов решает сплавиться по суровой горной реке. В их путешествии бурные воды представляют не самую большую опасность, гораздо сложнее оказывается поладить с теми, кто идет с тобой рядом. Один из членов группы затевает саботировать поход, и всем остальным приходится довериться своим инстинктам, чтобы суметь противостоять обманщику и дикой природе вокруг. Главная роль в фильме у Лейтон Мистер, звезды сериала «Сплетница», кинокарьера которой так и осталась на мелководье. В дуэте с ней играет Адам Броди, мелькавший в кинокомиксах про Шазама, но более всего известный ролью в молодежном мыле «Одинокие сердца». Режиссером ремейка выступил Бен Катаи («Избранный»).

Дикая река

Линкольн для адвоката (2-й сезон, часть 2)

3 августа, Netflix

Кому смотреть: тем, кто ждал возвращения крутого адвоката Микки Холлера в зал суда.

Во второй части Холлеру необходимо как можно быстрее оправиться от нападения. Из-за нового дела он и его карьера находятся в центре внимания, а судья уже не хочет терпеть его необычные методы выстраивания защиты. Тем не менее, Микки готов отвечать за своего клиента несмотря на риск и ответственность, которая легла на его плечи. Ловкий адвокат, использующий остроумные подходы в своей работе, побеждает не только в зале суда, но и на стриминге. Второй сезон шоу по четвертой книге в серии Майкла Коннелли «Пятый свидетель» спустя несколько дней после релиза разместился на втором месте в топе Netflix. Создателем сериала выступил Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»). Главную роль сыграл брутальный мексиканец Мануэль Рульфо («Идеальные незнакомцы»).

Линкольн для адвоката

4 августа, Prime Video

Кому смотреть: тем, кого привлекают красивые пейзажи и сюжеты про семейные тайны.

Сигурни Уивер сыграла главную роль в новом сериале от продюсеров «Большой маленькой лжи» и «Девяти совсем незнакомых людей». Шоу основано на одноименном международном бестселлере Холли Ринглэнд. По сюжету девочку Элис Харт, которая в девять лет потеряла родителей в странном пожаре, забирает к себе бабушка Джун (Уивер), управляющая цветочной фермой. Там юная Элис начинает постигать тайны своей семьи, уходящие глубоко в прошлое. Сериал снимался на натуре среди пейзажей Австралии. В мини-сериале планируется всего семь серий. В режиссерской команде засветился Глендин Айвин, один из ведущих режиссеров Австралии («Плач» с Дженной Коулман).

Потерянные цветы Элис Харт

Сочувствующий шпион

4 августа, в Сети

Кому смотреть: тем, кого в истории про атомную бомбу интересует моральная сторона вопроса.

Занятным дополнением к «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана может послужить документальный фильм про Теда Холла, ученого-физика, ставшего советским шпионом на Манхэттенском проекте. В возрасте 18 лет он попал в команду Роберта Оппенгеймера в Лос-Аламос, где создавалась первая атомная бомба. Холл вскоре понял, что вместе с коллегами он занимается созданием беспрецедентного смертельного оружия и что монополия на владение столь разрушительной силой просто опасна. Именно поэтому молодой ученый принял решение передать информацию о разработке Советскому союзу. Сыграли свою роль и политические взгляды: в студенческие годы Холл был убежденным марксистом. Документальную картину снял дважды номинированный на «Оскар» режиссер Стив Джеймс, известный фильмом про популярного американского кинокритика Роджера Эберта «Сама жизнь» и фильмом «Абакус» про ипотечный кризис 2008 года. В «Сочувствующем шпионе» режиссер использует хронику с ядерного полигона, записи интервью своего героя и воспоминания его жены. Фильм был показан на Венецианском кинофестивале.