Лиам Нисон вновь ищет выход из тяжелой ситуации: 5 причин посмотреть экшен-триллер «Заложники»

Зрелищный фильм о бизнесмене в отчаянном положении выйдет в российский прокат через две недели.

24 августа в российский прокат выйдет экшен-триллер «Заложники». Приводим ряд причин, по которым вам непременно стоит увидеть этот фильм на большом экране.

Лиам Нисон в главной роли

Центральную роль в «Заложниках» исполнил легендарный Лиам Нисон. Он прославился на весь мир своими ролями в знаменитых экшен-фильмах «Заложница», «Бэтмен: Начало» и «Схватка», а теперь возвращается на большие экраны, чтобы вновь продемонстрировать все свое актерское мастерство.

Сюжет, не сбавляющий оборотов

Бизнесмен Мэтт Тернер всего лишь хотел подвезти своих детей в школу, но внезапно в его машине раздается таинственный звонок. Неизвестный голос сообщает герою, что установил в машине бомбу и взорвет ее, если герой Нисона не выполнит его условия. После завязки напряженность сюжета начинает только нарастать, интрига — разрастаться, а действие — становиться динамичнее.

Верность эталонам

«Заложники» берут лучшие элементы из лучших представителей жанра триллер и пересобирают их в нечто приятно знакомое, но в то же время достаточно оригинальное. В фильме безошибочно угадывается вдохновение, навеянное такими картинами, как «Под прицелом» (2002), «Телефонная будка» (2002) и «Игра» (1997).

Режиссер является мастером жанра

Съемками ленты руководил Нимрод Антал, получивший приз Молодежного жюри Каннского фестиваля за свой дебютный триллер «Контроль». Позже он принял участие в создании популярных сериалов «Очень странные дела» и «Дом с прислугой», полюбившихся широкой публике своей пугающей атмосферой. В «Заложниках» постановщик решил выйти на совершенно новый для себя уровень.

Возможность увидеть захватывающий боевик на большом экране

К сожалению, крупные голливудские проекты все реже выходят на российские экраны. «Заложники» попытаются хотя бы отчасти устранить эту несправедливость, предложив аудитории совершенно легально насладиться зрелищным американским боевиком в хорошем дубляже.