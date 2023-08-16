В российских городах пройдут специальные показы готического фильма «Шепоты мертвого дома»

Кинокомпания «Пионер» объявила о том, что в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России пройдут специальные предпремьерные показы американского фильма ужасов «Шепоты мертвого дома».

Картина повествует о семействе Грэм, владеющем проклятой фермой на Уиллоу-роуд. Некогда в этом месте жил глава семьи Иосия (Роберт Патрик) и его сын Томас (Скотт Хэйз), но однажды отца начали терзать пугающие пророческие видения, и он решил покинуть злополучную землю. 20 лет спустя три наследника Иосии возвращаются на ферму. Они хотят лишь одного — продать свое владение, чтобы навсегда забыть о страшном семейном прошлом. Но демоны минувших дней не намерены их отпускать.

Картина получила высокие оценки от критиков, назвавших ее одной из лучших лент в жанре американской готики.

20 августа «Шепоты мертвого дома» будут показаны в московском кинотеатре «Пионер», где зрители смогут принять участие в Q&A-сессии с режиссером проекта Винсентом Грэшоу и критиком Егором Москвитиным. Постановщик выйдет на связь с залом через Zoom.

В этот же день специальный показ хоррора пройдет в питерском кинотеатре «Формула Кино Галерея», где фильм представит критик Юлия Салихова.

23 августа подобное мероприятие состоится в московском «КИНО Okko Афимолл Сити». Перед гостями выступит критик Дмитрий Соколов.

Кроме того, специальные показы «Шепотов мертвого дома» пройдут в кинотеатрах Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Омска, Ростова-на-Дону и других городов. С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

В широкий прокат «Шепоты мертвого дома» выйдут 24 августа.