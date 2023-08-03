В производство запущен хоррор «Сумерки мертвецов», задуманный Джорджем Ромеро

По информации Deadline, производство нереализованного зомби-хоррора Джорджа А. Ромеро Twilight Of The Dead («Сумерки мертвецов») сдвинулось с мертвой точки: студия Roundtable Entertainment выбрала дату начала съемок, которые пройдут в конце этого года в Пуэрто-Рико.

Ромеро написал сценарий Twilight Of The Dead незадолго до своей кончины в 2017 году. Лента должна была стать заключительной частью франшизы «Ночь живых мертвецов», на данный момент состоящей из шести картин, а также различных спин-оффов и ремейков. Проект был анонсирован еще в 2021 году, но с тех пор никаких новостей о нем не появлялось.

События развернутся на тропическом острове. По словам создателей картины, фильм посвящен «последним людям на Земле, которые оказываются втянуты в противостояние между фракциями мертвецов». Традиционно для творчества Ромеро картина будет представлять собой не столько чистокровное жанровое кино, сколько «заставляющий задуматься социально-политический комментарий, заключенный в формат жанрового фильма».

В разработке ленты участвует вдова режиссера Сьюзан Ромеро. Команда подчеркивает, что если Twilight Of The Dead окажется успешными, то в производство могут быть запущены дальнейшие проекты в рамках франшизы.