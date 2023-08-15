5 лучших фильмов кинофестиваля «Окно в Европу» 2023 года

В старинном городке Ленинградской области отгремел 31-й кинофестиваль «Окно в Европу». Смотр на один раз получил название «Выборг» и в этом же году вернулся к первоначальному, отсылающему к пушкинскому «Медному всаднику». В программу фестиваля включили сразу несколько интересных новинок. Среди них клиповые « Лунатики » Юрия Мороза с Викторией Исаковой в главной роли, награжденные за лучший сценарий, и трогательное « Первое лето » Сергея Илютина с Тимофеем Кочневым, забравшим специальный приз за лучшую мужскую роль. Однако мы выбрали для вас самые-самые, топ-5 важных фильмов, которые точно стоит посмотреть, когда они выйдут на большие и малые.

Фильм, отмеченный наградой от кинокритиков и получивший специальный приз жюри «за сближение авторского кино со зрительским» на выборгском фестивале. Картину снял режиссер Стас Иванов , автор нашумевшего « ЮЗЗЗа ». Из его предыдущего проекта в полный метр пришел Антон Кузнецов (Дым в сериале) почти в том же дерзком образе, правда, на этот раз примерившим на себя полицейскую форму. По сюжету, главный герой в исполнении Антона Васильева — московский бизнесмен и торговец икрой из Москвы. Скрываясь в маске для сна от унылых пейзажей в окнах электрички, он едет в родной город Буй, когда его отец попадает в больницу. Однако случайная встреча с братком времен юности затягивает Семена в прошлое. Он знакомится с дочерью бывшей девушки, похожей на свою мать как две капли, и пытается вытащить ее со дна.

Одним днем

Победитель конкурса игровых фильмов, выбор зрителей в номинации «Выборгский счет» и лауреат специального приза за лучший актерский ансамбль — фильм Антона Коломейца стал настоящим триумфатором фестиваля. В картине от одного из сценаристов сериала « Чики » в главной роли снялась Елена Яковлева , которая сыграла жену, мать и соцработницу на пороге 60-летия. В юбилейных хлопотах она вдруг встречается со своим травматичным прошлым и начинает осознавать, как именно она стала такой и где найти жизненный свет, который периодически ускользает. На доступном киноязыке Коломеец рассказывает зрителям сразу две истории в разных временных пластах, одна из которых отсылает к ламповым 70-м, а вторая — к нашим дням. Обе то излучают свет, то погружаются в темноту и раскрывают тайну в диалоге поколений.

Свет

Павел Мирзоев уже представлял на кинофестивале «Окно в Европу» фильмы « Как я стал... » с Павлом Табаковым и « Зови меня Дрозд » с Кириллом Кяро . В этом году он привез «Блондинку», написанную по мотивам одноименной киноповести Александра Володина 1984 года. Правда, в отличие от классических экранизаций его произведений (« Осенний марафон », « Пять вечеров »), Мирзоев перенес главную героиню в современность. На роль 27-летней Иры выбрали волшебную Дарью Жовнер , а ее напарником в образе театрального режиссера Льва стал Евгений Цыганов . Героиня колесит на велосипеде по Питеру, где только не успевая поработать, чтобы вечером доехать до их камерного театра и сыграть в экспериментальном перформансе ее возлюбленного. Фильм о женщинах «не таких, как все», которые влюбляются в ненадежных мужчин и вместо самореализации направляют свою энергию на другого человека.

Блондинка

Фильм Оксаны Бычковой , открывший кинофестиваль и получивший приз Гильдии продюсеров России, между режиссером и продюсером (Екатериной Филипповой) которого не обошлось без скандала. Уже после того, как премьера состоялась, коллеги по фильму стали обмениваться взаимными обвинениями. Оксана пожаловалась на то, что ее отстранили от финального монтажа. А Екатерина рассказала, как непросто было справляться с капризами режиссера. Тем не менее зрители получили душевное кино о кризисе среднего возраста и травматичной привязанности с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым , который снова снялся у режиссера « Питера FM » в амплуа обаятельного мерзавца. Съемки фильма проходили в ковидной Грузии, куда главная героиня Нина отправляется, чтобы поддержать бывшего возлюбленного — смертельно больного Руслана, с которым когда-то в Тбилиси они проводили романтические дни юности.

Нина

Режиссерский дебют Или Малаховой с Дарьей Савельевой, которую наградили призом за лучшую женскую роль на закрытии фестиваля. Уже стало известно, что фильм отправится на Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Обаятельной и образованной Кире 38, и она работает в кол-центре аэропорта Пулково. В красивом пальто и сапогах на каблуках она встречается в гостиничных номерах с женатыми мужчинами. Но живет в хрущевке в Малой Охте со своей младшей сестрой Верой ( Аглая Тарасова ) и ее дочерьми. Их мать когда-то бросила девочек и пропала без вести. А Кира, которая не хочет ничего менять в своей жизни, все еще надеется на ее чудесное возвращение. По тому, как сюжет держит зрительское внимание, он вышел неровным. Тем не менее фильм получился честной историей о материнской любви и нелюбви, о потерянном детстве и вечной гонке за недостижимым, о двух поколениях сестер, которые просто счастливы быть друг с другом.