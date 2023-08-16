Начались съемки сериала «Суррогатная мать» во главе с Ангелиной Загребиной

Накануне стартовали съемки многосерийной социальной комедии под рабочим названием «Суррогатная мать», в котором исследуется тема семейных ценностей у разных слоев общества. Съемки пройдут в Москве и Подмосковье. Производством занимаются телеканал ТНТ и компания Good Story Media.

В центре сюжета — восемнадцатилетняя девушка Кира. Несмотря на юный возраст, ей приходится столкнуться с серьезными жизненными сложностями. Пытаясь спасти семью от выселения из квартиры, она придумывает хитрую аферу, в результате которой сама становится ее жертвой. В клинике по ЭКО ей подсаживают эмбрион состоятельной бездетной пары, который изначально предназначался для другой суррогатной матери. После этого Кира сталкивается с очень деликатной дилеммой — избавиться от нежелательной беременности и лишить людей последнего шанса на желанного ребенка или же просто рожать. Второй вариант означает прощание с привычной жизнью, мечтами и свободой. Мать девушки видит в ситуации источник заработка, всякий раз пытаясь выудить у состоятельной пары дополнительные финансы. Последние же загоняют Киру в рамки правил и всячески стараются контролировать ее беременность. В то же время Кира пытается строить отношения со своим парнем, а также выясняет отношения с внезапно появившимся отцом-игроманом.

Ведущую роль сыграет Ангелина Загребина. Также в сериале снимаются Евгения Капралова, Иван Охлобыстин, Екатерина Стулова, Татьяна Орлова, Егор Кенжаметов и Арсений Сергеев. Режиссером выступает дебютант Никита Андриенко. Продюсерами и сценаристами являются Павел Орешин («Воронины») и Арнольд Манасян («Ольга»).

Съемки продлятся до начала ноября. «Суррогатная мать» выйдет на ТНТ в 2024 году.