Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Начались съемки сериала «Суррогатная мать» во главе с Ангелиной Загребиной

Начались съемки сериала «Суррогатная мать» во главе с Ангелиной Загребиной

16 августа 2023 16:45
Начались съемки сериала «Суррогатная мать» во главе с Ангелиной Загребиной

Социальная комедия о девушке, столкнувшейся с сложной дилеммой.

Накануне стартовали съемки многосерийной социальной комедии под рабочим названием «Суррогатная мать», в котором исследуется тема семейных ценностей у разных слоев общества. Съемки пройдут в Москве и Подмосковье. Производством занимаются телеканал ТНТ и компания Good Story Media.

Начались съемки сериала «Суррогатная мать» во главе с Ангелиной Загребиной

В центре сюжета — восемнадцатилетняя девушка Кира. Несмотря на юный возраст, ей приходится столкнуться с серьезными жизненными сложностями. Пытаясь спасти семью от выселения из квартиры, она придумывает хитрую аферу, в результате которой сама становится ее жертвой. В клинике по ЭКО ей подсаживают эмбрион состоятельной бездетной пары, который изначально предназначался для другой суррогатной матери. После этого Кира сталкивается с очень деликатной дилеммой — избавиться от нежелательной беременности и лишить людей последнего шанса на желанного ребенка или же просто рожать. Второй вариант означает прощание с привычной жизнью, мечтами и свободой. Мать девушки видит в ситуации источник заработка, всякий раз пытаясь выудить у состоятельной пары дополнительные финансы. Последние же загоняют Киру в рамки правил и всячески стараются контролировать ее беременность. В то же время Кира пытается строить отношения со своим парнем, а также выясняет отношения с внезапно появившимся отцом-игроманом.

Начались съемки сериала «Суррогатная мать» во главе с Ангелиной Загребиной

Ведущую роль сыграет Ангелина Загребина. Также в сериале снимаются Евгения Капралова, Иван Охлобыстин, Екатерина Стулова, Татьяна Орлова, Егор Кенжаметов и Арсений Сергеев. Режиссером выступает дебютант Никита Андриенко. Продюсерами и сценаристами являются Павел Орешин («Воронины») и Арнольд Манасян («Ольга»).

Съемки продлятся до начала ноября. «Суррогатная мать» выйдет на ТНТ в 2024 году.

Фото: ТНТ
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Вышел второй трейлер документального фильма об эскорт-бизнесе «Жизнь по вызову. Док» Вышел второй трейлер документального фильма об эскорт-бизнесе «Жизнь по вызову. Док» Читать далее 16 августа 2023
Ника Жукова переживает травлю в школе в трейлере сериала «Плакса» Ника Жукова переживает травлю в школе в трейлере сериала «Плакса» Читать далее 17 августа 2023
START объявил дату премьеры финального сезона сериала «Контейнер» START объявил дату премьеры финального сезона сериала «Контейнер» Читать далее 17 августа 2023
Бизнес-леди Анна Слю выживает в заснеженной тайге в трейлере фильма «Чужая» Бизнес-леди Анна Слю выживает в заснеженной тайге в трейлере фильма «Чужая» Читать далее 16 августа 2023
Мальчик и его отец-палеонтолог попадают в мезозой в трейлере мультфильма «Доктор Динозавров» Мальчик и его отец-палеонтолог попадают в мезозой в трейлере мультфильма «Доктор Динозавров» Читать далее 16 августа 2023
Латиноамериканский колорит: критики благосклонно приняли фильм DC «Синий Жук» Латиноамериканский колорит: критики благосклонно приняли фильм DC «Синий Жук» Читать далее 17 августа 2023
Психолог Даниил Воробьев начинает опасную игру с пациентами в трейлере триллера «Осьминог» Психолог Даниил Воробьев начинает опасную игру с пациентами в трейлере триллера «Осьминог» Читать далее 17 августа 2023
Хилари Суэнк ищет убийцу своего сына в дублированном трейлере фильма «Гнев материнский» Хилари Суэнк ищет убийцу своего сына в дублированном трейлере фильма «Гнев материнский» Читать далее 16 августа 2023
Тест: сможете ли вы правильно продолжить не самые очевидные цитаты из «Игры престолов»? Тест: сможете ли вы правильно продолжить не самые очевидные цитаты из «Игры престолов»? Читать далее 17 августа 2023
Он вам не букашка: 5 фактов о супергерое Синем Жуке Он вам не букашка: 5 фактов о супергерое Синем Жуке Читать далее 16 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше