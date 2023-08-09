Выдающийся дзюдоист Никита Волков теряет все и заново учится жить в трейлере драмы «Крецул»

Кинокомпании WISH Media и METRAFILMS представили трейлер биографической спортивной драмы «Крецул».

В центре сюжета — чемпион по дзюдо Олег Крецул (Никита Волков). В 1997 году он принял участие в своих первых Олимпийских играх, а по возвращении на родину сыграл свадьбу с молодой невестой. Но всего через три дня после праздника в жизни спортсмена происходит страшная трагедия — он попадает в серьезную автокатастрофу. Жена Крецула погибает, а он сам теряет зрение из-за полученных травм. Кажется, что герой навсегда лишается возможности вновь выйти на ринг. Однако его друг детства Виталий (Сергей Волков) решает во что бы то ни стало помочь товарищу, вернув ему любимое дело и волю к победе.

В фильме также сыграли Владимир Гарцунов, Сергей Иванов, Ольга Софрикова и другие. Постановщицей картины выступила дебютантка Александра Лихачева. Съемки проходили в Молдове, Литве и Турции. Фильм создавался при поддержке Министерства культуры РФ, фонда Eurimages и стримингового сервиса Wink.

«Крецул» был отобран в полнометражный конкурс фестиваля «Короче», который пройдет в Калининграде с 15 по 20 августа.