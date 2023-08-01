Netflix представил трейлер аниме по манге «Спокойной ночи, мир»

Стрим-сервис Netflix поделился трейлером аниме-сериала Good Night World («Спокойной ночи, мир»), основанного на одноименной манге Уру Окабе.

Действие разворачивается в мире онлайн-игры Planet, в котором четверо сильных игроков образовали непобедимую команду под названием «Семья Акабане». Каждый из них наслаждается атмосферой родственной близости, созданной ими в виртуальном пространстве, даже не подозревая о том, что они являются членами одной семьи и в реальной жизни: группа состоит из замкнутого в себе старшего брата, его более успешного младшего брата, отца, которого не уважают собственные дети, и матери, забросившей свое домашнее хозяйство. Пока герои неустанно сражаются с монстрами, соревнуются с другими игроками и ищут таинственную «Черную птицу», являющуюся конечной целью игры, их реальные отношения продолжают трещать по швам, постепенно лишаясь всякого тепла и чувств.

Режиссером шоу выступает Кацуя Кикути, наиболее известный по сериалам «Биско-ржавоед» и «Королевский репетитор».

Премьера «Спокойной ночи, мир» состоится на Netflix 12 октября.