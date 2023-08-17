«Форсаж 10» окупился, но не принес значительной прибыли

Для киноиндустрии 2023 год станет историческим, причем это касается не только продолжающихся забастовок актеров и сценаристов. Дело в том, что в этом году многие голливудские блокбастеры либо с треском провалились, либо не собрали желаемую кассу. Частью этой печальной статистики стала франшиза «Форсаж». Десятая часть серии хоть и заработала в прокате $704,7 млн, но большой прибыли студии Universal Pictures проект все равно не принесет.

Картина с Вином Дизелем отлично стартовала и в целом достойно выступила по миру, однако в Северной Америке она неожиданно провалилась, заработав всего $145,9 млн. Во многом такой результат объясняется зрительской усталостью и слишком большим бюджетом. Юбилейная глава киносаги стоила колоссальных $340 млн, причем в эту огромную цифру не выходят затраты на маркетинг, которые тоже гигантские. Какую именно прибыль боевик принесет создателям, пока неизвестно, но сейчас он находится на четвертом месте в списке самых кассовых кинопроектов этого года, уступая лишь мультфильму «Братья Супер Марио в кино» ($1,355,1 млрд), «Барби» ($1,197,9 млрд) и «Стражам Галактики. Часть 3» ($845,4 млн).

Гораздо хуже обстоят дела у блокбастеров «Индиана Джонс и колесо судьбы» и «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая», производственные бюджеты которых также близки к $300 млн. Первый заработал к настоящему моменту $375,3 млн и уже точно обернется для Disney убытками в размере не менее $100 млн, а вот шпионскому экшену с Томом Крузом, чтобы выйти в ноль, нужно довести свой мировой бокс-офис до $600 млн (сейчас он составляет $523,7 млн).

Что касается «Форсажа», то впереди еще по меньшей мере две новые ленты: «Форсаж 11», который завершит основную сюжетную линию серии, и новый спин-офф с Дуэйном Джонсоном.