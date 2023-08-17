Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сомния. Дитя тьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Форсаж 10» окупился, но не принес значительной прибыли

«Форсаж 10» окупился, но не принес значительной прибыли

17 августа 2023 13:41
«Форсаж 10» окупился, но не принес значительной прибыли

Сборы фильма составили $704 млн.

Для киноиндустрии 2023 год станет историческим, причем это касается не только продолжающихся забастовок актеров и сценаристов. Дело в том, что в этом году многие голливудские блокбастеры либо с треском провалились, либо не собрали желаемую кассу. Частью этой печальной статистики стала франшиза «Форсаж». Десятая часть серии хоть и заработала в прокате $704,7 млн, но большой прибыли студии Universal Pictures проект все равно не принесет.

Картина с Вином Дизелем отлично стартовала и в целом достойно выступила по миру, однако в Северной Америке она неожиданно провалилась, заработав всего $145,9 млн. Во многом такой результат объясняется зрительской усталостью и слишком большим бюджетом. Юбилейная глава киносаги стоила колоссальных $340 млн, причем в эту огромную цифру не выходят затраты на маркетинг, которые тоже гигантские. Какую именно прибыль боевик принесет создателям, пока неизвестно, но сейчас он находится на четвертом месте в списке самых кассовых кинопроектов этого года, уступая лишь мультфильму «Братья Супер Марио в кино» ($1,355,1 млрд), «Барби» ($1,197,9 млрд) и «Стражам Галактики. Часть 3» ($845,4 млн).

Гораздо хуже обстоят дела у блокбастеров «Индиана Джонс и колесо судьбы» и «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая», производственные бюджеты которых также близки к $300 млн. Первый заработал к настоящему моменту $375,3 млн и уже точно обернется для Disney убытками в размере не менее $100 млн, а вот шпионскому экшену с Томом Крузом, чтобы выйти в ноль, нужно довести свой мировой бокс-офис до $600 млн (сейчас он составляет $523,7 млн).

Что касается «Форсажа», то впереди еще по меньшей мере две новые ленты: «Форсаж 11», который завершит основную сюжетную линию серии, и новый спин-офф с Дуэйном Джонсоном.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
START объявил дату премьеры финального сезона сериала «Контейнер» START объявил дату премьеры финального сезона сериала «Контейнер» Читать далее 17 августа 2023
Тест: сможете ли вы правильно продолжить не самые очевидные цитаты из «Игры престолов»? Тест: сможете ли вы правильно продолжить не самые очевидные цитаты из «Игры престолов»? Читать далее 17 августа 2023
Хилари Суэнк ищет убийцу своего сына в дублированном трейлере фильма «Гнев материнский» Хилари Суэнк ищет убийцу своего сына в дублированном трейлере фильма «Гнев материнский» Читать далее 16 августа 2023
Питер Динклэйдж изменяет Энн Хэтэуэй с Марисой Томей в трейлере ромкома «Иди ко мне, детка» Питер Динклэйдж изменяет Энн Хэтэуэй с Марисой Томей в трейлере ромкома «Иди ко мне, детка» Читать далее 18 августа 2023
Ника Жукова переживает травлю в школе в трейлере сериала «Плакса» Ника Жукова переживает травлю в школе в трейлере сериала «Плакса» Читать далее 17 августа 2023
Латиноамериканский колорит: критики благосклонно приняли фильм DC «Синий Жук» Латиноамериканский колорит: критики благосклонно приняли фильм DC «Синий Жук» Читать далее 17 августа 2023
Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры Читать далее 18 августа 2023
Павел Прилучный намерен вернуть себе бизнес в трейлере второго сезона «Жизни по вызову» Павел Прилучный намерен вернуть себе бизнес в трейлере второго сезона «Жизни по вызову» Читать далее 18 августа 2023
Психолог Даниил Воробьев начинает опасную игру с пациентами в трейлере триллера «Осьминог» Психолог Даниил Воробьев начинает опасную игру с пациентами в трейлере триллера «Осьминог» Читать далее 17 августа 2023
Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar Читать далее 18 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше