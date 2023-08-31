Сага продолжается: вышел трейлер фильмов «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война»

Компания «НМГ Кинопрокат» выпустила совмещенный трейлер двух сиквелов известной серии советских фильмов «Гардемарины» — «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война»

По сюжету «Гардемаринов 1787. Мир», несмотря на все прежние договоренности, европейские державы начинают плести интриги с целью лишить Россию завоеванного в доблестных боях Крыма. Пытаясь найти уязвимое место в отечественной обороне, заговорщики решают воспользоваться слабостями незаконнорожденного сына российской императрицы, азартного игрока и буяна Алексея Бобринского. Дабы предотвратить назревающую беду, Екатерина II обращается за помощью к своим верным друзьям гардемаринам. На этот раз вместе со старыми героями в бой идут их подросшие дети Шурка и Александра, между которыми вспыхивает искра любви.

В «Гардемаринах 1787. Война» команда защитников российской короны преодолевает опасный путь с острова Мальта до Крыма. Прибыв на место, они вступают в судьбоносную для будущего Родины битву при Кинбурне под началом легендарного генерала А.В. Суворова.

К своим ролям в продолжении вернулись многие актеры из оригинальных фильмов, в том числе Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян и Кристина Орбакайте. К ним присоединились Федор Добронравов, Роман Мадянов, Всеволод Шиловский и другие.

Постановщицей обеих картин выступает Светлана Дружинина, снявшая все предыдущие части «Гардемаринов».

Премьера «Гардемаринов 1787. Мир» состоится 5 октября, а релиз «Гардемаринов 1787. Война» — 16 ноября.