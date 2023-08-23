Не оторваться: 5 новых фильмов, которые смотрятся на одном дыхании

24 августа в российский прокат выходит напряженный триллер «Подводный капкан» про столкновение человека и природы. В честь премьеры рассказываем о захватывающих фильмах про трудности выживания, которые смотрятся взахлеб.

В центре истории — сестры-дайверы Дрю и Мэй, которые совершают очередное экстремальное погружение в отдаленном от посторонних глаз месте. Внезапное вмешательство стихии не просто рушит все их планы, но и ставит под угрозу жизни девушек. Из-за камнепада Мэй оказывается заложницей подводной ловушки, а спасти ее может только Дрю, которой нужно действовать решительно и бесстрашно.

«Подводный капкан» — чуть ли не главный триллер этого лета. В нем есть все, за что мы любим этот жанр: напряженный саспенс, экстремальный сюжет и невероятная динамичность, от которой захватывает дух. Увидеть фильм о столкновении грандиозной природы и маленького человека, конечно же, стоит именно на большом экране с 24 августа.

Еще один относительно свежий хит про то, как силы природы могут испытать человека на прочность. Только вместо морской стихии здесь главным препятствием становится высота. Две подруги-скалолазки Бэкка и Хантер решаются на отчаянный риск — хотят взобраться на вершину радиовышки высотой 600 метров. Для Бекки, которая год назад трагически потеряла мужа, это не просто внутренний вызов, но и возможность наконец-то отпустить свое горе. Но запланированное восхождение отходит от изначального сценария, и девушки против своей воли застревают на вершине. Вокруг — выжженная безлюдная пустошь, а над ним только палящее солнце, под которым сил для выживания остается все меньше.

«Вышка» — пример отличного жанрового кино, которое не только до финала держит зрителя в напряжении, но и умеет ловким сюжетным твистом перехитрить его самые смелые ожидания.

Вышка

Пассажирский самолет с гражданскими и одним перевозимым преступником на борту терпит крушение после попадания в шторм. Капитану самолета Броуди Торрансу (героический Джерард Батлер) удается посадить воздушное судно на небольшом острове посреди океана. Теперь герои должны выжить на враждебной территории в окружении опасных незнакомцев, которые не шибко рады появлению незваных гостей.

Джерард Батлер уже неразделим со зрелищным кино, в котором он не только переживает самые немыслимые приключения, но и всегда выходит из любой передряги победителем. «Крушение» в лучших традициях жанра рассказывает захватывающую историю выживания на краю цивилизации.

Крушение

Во время сольного отпуска в Таиланде инфлюенсерша Мэдисон, устав от скуки, знакомится с загадочной незнакомкой, которая приглашает ее отправиться на отдаленный и необитаемый остров. Охотясь за интересным контентом для своих подписчиков, Мэдисон соглашается. Но даже в самых страшных снах она представить себе не могла, с чем ей придется там столкнуться.

«Остров иллюзий» играет на главных страхах всех туристов: оказаться посреди нигде в компании сомнительных людей и без возможности позвать на помощь. Фильм наглядно показывает, как далеко нас могут завести любопытство и излишняя доверчивость.

Остров иллюзий

Герметичный триллер с Эмилем Хиршем и Кейт Босуорт. Актеры сыграли супружескую пару, решившуюся на необычный эксперимент. Они должны провести в специально оборудованной комнате 50 дней без права выхода наружу. Если герои продержатся отведенный для них срок, их ждет награда в размере 5 млн долларов. Если же они не справятся, наказание не заставит себя ждать.

«Пациенты» — будто бы фильм из вселенной «Игры в кальмара», потому что во время его просмотра от экрана тоже невозможно оторваться, опасаясь пропустить что-то важное. Это напряженный и непредсказуемый триллер о выживании не просто в замкнутом пространстве, а в тесной связке с человеком, с которым ты ранее согласился провести всю свою оставшуюся жизнь.