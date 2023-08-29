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Киноафиша Новости Дети дают отпор злодеям в эксклюзивном отрывке из фильма «Девочка Нина и похитители пианино»

Дети дают отпор злодеям в эксклюзивном отрывке из фильма «Девочка Нина и похитители пианино»

29 августа 2023 15:33
Дети дают отпор злодеям в эксклюзивном отрывке из фильма «Девочка Нина и похитители пианино»

Волшебное приключение для всей семьи с Евой Смирновой и Егором Николаенко выйдет в прокат в этот четверг.

Киноафиша представляет отрывок из волшебного приключенческого фильма для всей семьи «Девочка Нина и похитители пианино».

В центре сюжета — импульсивная и непоседливая девочка Нина (Ева Смирнова), которая постоянно загорается новыми безумными идеями, а затем бросает их на полпути. Она бы точно так же забросила и музыку, если бы однажды внезапно не обнаружила, что ее пианино обладает магическими свойствами — инструмент может вести себя вызывающе, провоцировать хозяйку и играть сам по себе. Вскоре после этого открытия девочка и пианино оказались похищены коварными злодеями, мечтающими использовать волшебную музыку, чтобы лишить человечество эмоций. Нине предстоит объединить силы со своим другом Кириллом (Егор Николаенко), чтобы спасти инструмент, а заодно и весь мир.

В опубликованном отрывке Нина и Кирилл пытаются вытащить пианино из опустевшего отеля. Дети доходят до лифта, но внезапно на их пути встают два бандита. К счастью, смекалистый Кирилл быстро находит выход из этой ситуации. Герои думают, как спустить инструмент на улицу, и решают обратиться за помощью к знакомому оператору автовышки.

В картине также снялись Алексей Филимонов, Наталья Ноздрина, Антон Ескин, Глеб Пускепалис и другие. Режиссером ленты выступил Роман Шаляпин («Бесы»).

Премьера «Девочки Нины и похитителей пианино» состоится в этот четверг, 31 августа.

Фото: «Централ Партнершип»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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