Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Объявлены исполнители главных ролей в российской версии «Постучись в мою дверь»

Объявлены исполнители главных ролей в российской версии «Постучись в мою дверь»

4 августа 2023 14:53
Объявлены исполнители главных ролей в российской версии «Постучись в мою дверь»

Ими стали звезды «Трудных подростков» и «Монастыря».

Кинокомпания «Медиаслово» раскрыла имена актеров, которые исполнят главные роли в российском ремейке популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Отечественную версию Серкана Болата по имени Сергей сыграет Никита Волков, наиболее известный по шоу «Трудные подростки» и «Цыпленок жареный». Российскую Эду, названную Сашей, воплотит на экране Лиана Гриба, ранее снявшаяся в фэнтези «Дурная кровь» и драме «Монастырь».

По словам Грибы, ее героиня не во всем будет похожа на знакомую зрителям Эду, поскольку ментальности жителей России и Турции сильно отличаются друг от друга. В то же время она отметила, что Саша сохранит отзывчивость, доброту и бескорыстность, присущие ее прообразу.

Объявлены исполнители главных ролей в российской версии «Постучись в мою дверь»

Волков признался, что не смотрел оригинальный «Постучись в мою дверь», но выразил уверенность в том, что российский ремейк найдет отклик у аудитории, а его герой будет соответствовать всем стандартам образа «мужчины мечты».

Ранее стало известно, что в сериале также сыграют Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова, которым достались роли трех подруг Саши. Кроме них, в шоу появится Максим Белбородов, которому предстоит сыграть главного злодея, и Влад Соколовский, ставший исполнителем роли друга Сергея.

Фото: Пресс-служба Okko
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Анонсирован новый байопик о Владимире Высоцком — его лицо воссоздаст нейросеть Анонсирован новый байопик о Владимире Высоцком — его лицо воссоздаст нейросеть Читать далее 4 августа 2023
Арт-дилер Ума Турман проворачивает аферу в трейлере криминальной комедии «Искусство по понятиям» Арт-дилер Ума Турман проворачивает аферу в трейлере криминальной комедии «Искусство по понятиям» Читать далее 5 августа 2023
«Кошмары гарантированы»: вышел трейлер признанного готического хоррора «Шепоты мертвого дома» «Кошмары гарантированы»: вышел трейлер признанного готического хоррора «Шепоты мертвого дома» Читать далее 4 августа 2023
Появился дублированный трейлер нового фильма Вуди Аллена «Великая ирония» Появился дублированный трейлер нового фильма Вуди Аллена «Великая ирония» Читать далее 4 августа 2023
Что смотреть на выходных: «Линкольн для адвоката», финал сериала Тайки Вайтити и док про шпиона в команде Оппенгеймера Что смотреть на выходных: «Линкольн для адвоката», финал сериала Тайки Вайтити и док про шпиона в команде Оппенгеймера Читать далее 4 августа 2023
Эксперимент советских ученых пробуждает зло в трейлере хоррора «Телекинез» Эксперимент советских ученых пробуждает зло в трейлере хоррора «Телекинез» Читать далее 5 августа 2023
Объявлены исполнители главных ролей в российской версии «Постучись в мою дверь» Объявлены исполнители главных ролей в российской версии «Постучись в мою дверь» Читать далее 4 августа 2023
Два парня сбегают от бандитов на авто из золота в трейлере сериала «Лада Голд» Два парня сбегают от бандитов на авто из золота в трейлере сериала «Лада Голд» Читать далее 4 августа 2023
20 персонажей комиксов, которых Джеймс Ганн уже выбрал для будущей киновселенной DCU 20 персонажей комиксов, которых Джеймс Ганн уже выбрал для будущей киновселенной DCU Читать далее 5 августа 2023
Разговор с умершим ценой в «русскую рулетку»: вышел трейлер сериала «Бар «Один звонок» Разговор с умершим ценой в «русскую рулетку»: вышел трейлер сериала «Бар «Один звонок» Читать далее 4 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше