Объявлены исполнители главных ролей в российской версии «Постучись в мою дверь»

Кинокомпания «Медиаслово» раскрыла имена актеров, которые исполнят главные роли в российском ремейке популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Отечественную версию Серкана Болата по имени Сергей сыграет Никита Волков, наиболее известный по шоу «Трудные подростки» и «Цыпленок жареный». Российскую Эду, названную Сашей, воплотит на экране Лиана Гриба, ранее снявшаяся в фэнтези «Дурная кровь» и драме «Монастырь».

По словам Грибы, ее героиня не во всем будет похожа на знакомую зрителям Эду, поскольку ментальности жителей России и Турции сильно отличаются друг от друга. В то же время она отметила, что Саша сохранит отзывчивость, доброту и бескорыстность, присущие ее прообразу.

Волков признался, что не смотрел оригинальный «Постучись в мою дверь», но выразил уверенность в том, что российский ремейк найдет отклик у аудитории, а его герой будет соответствовать всем стандартам образа «мужчины мечты».

Ранее стало известно, что в сериале также сыграют Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова, которым достались роли трех подруг Саши. Кроме них, в шоу появится Максим Белбородов, которому предстоит сыграть главного злодея, и Влад Соколовский, ставший исполнителем роли друга Сергея.