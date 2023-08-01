Онлайн-кинотеатр Okko выпустит три документальных фильма о Джонни Деппе

В лентах освещена как творческая деятельность звезды, так и его скандальный суд с Эмбер Херд.

Российский онлайн-кинотеатр Okko анонсировал выход сразу трех документальных фильмов о Джонни Деппе. В представленных картинах затронута как творческая деятельность звезды «Пиратов Карибского моря», так и его нашумевший судебный процесс с бывшей женой Эмбер Херд.

Отметивший этим летом свой 60-летний юбилей артист прошел яркий путь от кумира подростков до звания голливудской легенды. Именно этой теме посвящен фильм «Джонни Депп: Король культа». В нем отражены методики его работы над персонажами, человеческие качества, а также затронута уникальная творческая связь с режиссером Тимом Бертоном, с которым он сотрудничал восемь раз: «Эдвард руки-ножницы» (1990), «Эд Вуд» (1994), «Сонная Лощина» (1999), «Труп невесты» (2005), «Чарли и шоколадная фабрика» (2005), «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007), «Алиса в Стране чудес» (2010) и «Мрачные тени» (2012).

Более современный взгляд на исполнителя и его личную жизнь можно будет узнать из документальных лент «Депп против Херд: На кон поставлено все» и «Депп против Херд: Вердикт». Они сосредоточены на скандальном суде с экс-супругой артиста по делу о клевете. Данное разбирательство стало настоящим феноменом и на протяжении двух месяцев транслировалось в сети. Год назад весь мир пристально следил за развитием событий. Депп утверждал, что Херд уничтожила его актерскую карьеру, обвинив в домашнем насилии, а последняя предъявила бывшему мужу встречный иск. В публичной схватке, разделившей поклонников пары на два лагеря, двое сражались каждый за свою правду.

Все три фильма доступны на видеосервисе Okko с сегодняшнего дня (1 августа).