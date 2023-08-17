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Киноафиша Новости «Барби» получила дату цифрового релиза

«Барби» получила дату цифрового релиза

17 августа 2023 15:58
«Барби» получила дату цифрового релиза

Картину можно будет посмотреть дома через несколько недель.

Нашумевшая комедия «Барби» в скором времени станет доступна для просмотра в удобной домашней обстановке — картина обрела официальную дату цифрового релиза. Как передает Variety, фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом будет доступен в платных онлайн-кинотеатрах с 5 сентября, т.е. спустя полтора месяца после премьеры на больших экранах.

Феноменальная картина режиссера Греты Гервиг недавно опередила «Темного рыцаря» и стала самым кассовым проектом студии Warner Bros. в американском прокате, заработав к настоящему моменту $537,3 млн. В глобальном же зачете сборы «розового» блокбастера сейчас находятся на подступе к отметке в $1,2 млрд. Учитывая нестихающий ажиотаж, аналитики полагают, что лента имеет все шансы обогнать мультфильм «Братья Супер Марио в кино» ($1,355,1 млрд) и стать самым коммерчески успешным фильмом этого года.

По сюжету, жизнерадостную Барби (Робби) настигает экзистенциальный кризис, из-за чего она перестает соответствовать идеальным стандартам Барбиленда. Чтобы вернуть все на круги своя, кукла отправляется в реальный мир, где знакомится с новой жизнью. Там она осознает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии. Компанию в этом путешествии ей составляет Кен (Гослинг). Узнав, как все обустроено в реальности, он перемещается обратно и начинает там наводить свои «мужские» порядки, что приводит к нежелательным последствиями.

Рейтинг «свежести» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у «Барби» составляет 88%. Журналисты восхищаются тонким метаюмором, картинкой и отличными актерскими работами.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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