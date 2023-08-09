Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Грета Гервиг хотела бы снять сиквел «Барби»

Грета Гервиг хотела бы снять сиквел «Барби»

9 августа 2023 12:27
Грета Гервиг хотела бы снять сиквел «Барби»

При этом постановщица отметила, что на данный момент у нее нет идей для продолжения.

Грета Гервиг выразила надежду на то, что ее фильм «Барби» «откроет путь массе разных проектов о Барби» и поспособствует запуску целой франшизы. В новом интервью журналу People постановщица сказала:

«В фильме есть тон, юмор и радость. Очевидно, что этот мир невероятно прекрасен. Я хотела бы вернуться в Барбилэнд».

При этом в интервью New York Times Гервиг отметила, что у нее самой нет идей для продолжения:

«На данный момент я не могу ничего добавить к фильму. В конце всех съемок у меня возникает чувство, что я никогда не придумаю другой хорошей идеи, что я уже сделала все возможное. Я бы не хотела разрушать ничьи надежды, но в данный момент я на полном нуле».

Ранее звезда «Барби» Марго Робби сказала, что команда намерена завершить работу над первым фильмом перед началом обсуждения потенциального сиквела:

«Мы можем пойти в миллионах разных направлений. Но я думаю, что мы попадаем в ловушку, если начнем планировать продолжение до окончания работы над первым фильмом».

Похожей мыслью поделился и директор компании Mattel Инон Крейц. По его словам, производитель игрушек не намерен торопиться с разработкой второй и третьей части «Барби».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Молодой Уинстон противостоит Мэлу Гибсону в трейлере мини-сериала «Континенталь» Молодой Уинстон противостоит Мэлу Гибсону в трейлере мини-сериала «Континенталь» Читать далее 10 августа 2023
Эйса Баттерфилд становится марионеткой демона в трейлере хоррора «Игра в прятки» Эйса Баттерфилд становится марионеткой демона в трейлере хоррора «Игра в прятки» Читать далее 10 августа 2023
Выдающийся дзюдоист Никита Волков теряет все и заново учится жить в трейлере драмы «Крецул» Выдающийся дзюдоист Никита Волков теряет все и заново учится жить в трейлере драмы «Крецул» Читать далее 9 августа 2023
Трудно быть подростком: Киноафиша приглашает на показ «Контакта-2» Трудно быть подростком: Киноафиша приглашает на показ «Контакта-2» Читать далее 9 августа 2023
Волшебница, принцесса или детектив: 5 лучших ролей Селены Гомес Волшебница, принцесса или детектив: 5 лучших ролей Селены Гомес Читать далее 10 августа 2023
Критики без энтузиазма встретили гоночный фильм «Гран Туризмо» Критики без энтузиазма встретили гоночный фильм «Гран Туризмо» Читать далее 9 августа 2023
Олден Эренрайк и Фиби Дайневор разрушают друг друга в трейлере эротического триллера «Честная игра» Олден Эренрайк и Фиби Дайневор разрушают друг друга в трейлере эротического триллера «Честная игра» Читать далее 9 августа 2023
Тест: Как хорошо вы помните сюжет первых двух сезонов «Убийств в одном здании» Тест: Как хорошо вы помните сюжет первых двух сезонов «Убийств в одном здании» Читать далее 9 августа 2023
Вышел трейлер второго сезона сериала «Контакт» с Павлом Майковым и Равшаной Курковой Вышел трейлер второго сезона сериала «Контакт» с Павлом Майковым и Равшаной Курковой Читать далее 9 августа 2023
Допрос о трагедии раскрывает страшные тайны в первом трейлере напряженного сериала «Цикады» Допрос о трагедии раскрывает страшные тайны в первом трейлере напряженного сериала «Цикады» Читать далее 9 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше