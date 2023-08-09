Грета Гервиг хотела бы снять сиквел «Барби»

При этом постановщица отметила, что на данный момент у нее нет идей для продолжения.

Грета Гервиг выразила надежду на то, что ее фильм «Барби» «откроет путь массе разных проектов о Барби» и поспособствует запуску целой франшизы. В новом интервью журналу People постановщица сказала:

«В фильме есть тон, юмор и радость. Очевидно, что этот мир невероятно прекрасен. Я хотела бы вернуться в Барбилэнд».

При этом в интервью New York Times Гервиг отметила, что у нее самой нет идей для продолжения:

«На данный момент я не могу ничего добавить к фильму. В конце всех съемок у меня возникает чувство, что я никогда не придумаю другой хорошей идеи, что я уже сделала все возможное. Я бы не хотела разрушать ничьи надежды, но в данный момент я на полном нуле».

Ранее звезда «Барби» Марго Робби сказала, что команда намерена завершить работу над первым фильмом перед началом обсуждения потенциального сиквела:

«Мы можем пойти в миллионах разных направлений. Но я думаю, что мы попадаем в ловушку, если начнем планировать продолжение до окончания работы над первым фильмом».

Похожей мыслью поделился и директор компании Mattel Инон Крейц. По его словам, производитель игрушек не намерен торопиться с разработкой второй и третьей части «Барби».