Веник становится жертвой «проклятия Васнецовых» в тизере новых «Папиных дочек»

Телеканал СТС представил минутный тизер предстоящего продолжению хитового ситкома «Папины дочки». В представленном ролике авторы знакомят с новыми лицами, показывают повзрослевших персонажей из оригинального шоу и обрисовывают завязку истории. Официальная дата выхода сериала пока не оглашена, но премьера точно состоится будущей осенью.

В новой части саги Васнецовых семья сталкивается с давним родовым проклятием. В очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) решает сбежать из дома. Она пропадает и оставляет Венику (Филипп Бледный) вместе с обручальным кольцом четырех дочерей. Таким образом, Вениамин попадает в ситуацию, в которой когда-то оказался его тесть. Теперь Венику придется учиться быть для детей одновременно мамой, папой и другом, а помогать ему в этом многозадачном деле будут близкие родственники и старые друзья.

В актерский состав «Новых папиных дочек» вошли также Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Вита Корниенко, Полина Айнутдинова, Ева Смирнова, Полина Денисова, Татьяна Орлова и Ольга Волкова. Режиссером выступил Александр Жигалкин, ранее работавший над оригинальным шоу. В сезоне будет 20 эпизодов.