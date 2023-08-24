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Киноафиша Новости Веник становится жертвой «проклятия Васнецовых» в тизере новых «Папиных дочек»

Веник становится жертвой «проклятия Васнецовых» в тизере новых «Папиных дочек»

24 августа 2023 11:52
Веник становится жертвой «проклятия Васнецовых» в тизере новых «Папиных дочек»

Сериал вернется в эфир этой осенью.

Телеканал СТС представил минутный тизер предстоящего продолжению хитового ситкома «Папины дочки». В представленном ролике авторы знакомят с новыми лицами, показывают повзрослевших персонажей из оригинального шоу и обрисовывают завязку истории. Официальная дата выхода сериала пока не оглашена, но премьера точно состоится будущей осенью.

В новой части саги Васнецовых семья сталкивается с давним родовым проклятием. В очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) решает сбежать из дома. Она пропадает и оставляет Венику (Филипп Бледный) вместе с обручальным кольцом четырех дочерей. Таким образом, Вениамин попадает в ситуацию, в которой когда-то оказался его тесть. Теперь Венику придется учиться быть для детей одновременно мамой, папой и другом, а помогать ему в этом многозадачном деле будут близкие родственники и старые друзья.

В актерский состав «Новых папиных дочек» вошли также Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Вита Корниенко, Полина Айнутдинова, Ева Смирнова, Полина Денисова, Татьяна Орлова и Ольга Волкова. Режиссером выступил Александр Жигалкин, ранее работавший над оригинальным шоу. В сезоне будет 20 эпизодов.

Фото: СТС
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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