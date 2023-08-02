Фильм Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара» обрел дату выхода на Netflix

Netflix анонсировал дату цифровой премьеры короткометражного фильма Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара». Картина появится в эфире сервиса 13 октября.

Лента основана на одноименном сборнике рассказов Роальда Даля 1977 года и представляет собой четыре новеллы. Главный герой — богатый любитель азартных игр и рискованных пари Генри Шугар (Бенедикт Камбербэтч), жизнь которого круто меняется, когда к нему в руки попадает книга с разнообразными и захватывающими историями. Хронометраж картины составит 37 минут.

Главные роли в фильме также сыграли Дев Патель, Бен Кингсли, Руперт Френд и Рэйф Файнс, который исполняет роль самого Даля.

По словам Андерсона, он годами мечтал адаптировать «Чудесные истории Генри Шугара» и даже уговорил вдову автора Линдси Даль зарезервировать за ним право сделать такой фильм:

«Она отложила эту возможность для меня, потому что мы с ней были друзьями. Потом то же самое сделал Люк, внук Даля. Так что этот проект ждал меня. Но я долго не мог найти к нему подход. Я знал, что мне нравится в этой истории, — то, что она написана, словами Даля. Я не мог найти ответ, а потом внезапно нашел».

Примечательно, что режиссер уже не в первый раз работает над проектом по творчеству Даля: в 2009 году он выпустил картину «Бесподобный мистер Фокс», которая также является экранизацией одноименной книги писателя.

Дебютный показ «Чудесной истории Генри Шугара» состоится на Венецианском кинофестивале, который пройдет с 30 августа по 9 сентября.