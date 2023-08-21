Тайка Вайтити рассказал о своих идеях для потенциального «Тора 5»

В сети появился фрагамент интервью режиссера Тайки Вайтити из специальной книги, посвященной блокбастеру «Тор: Любовь и гром». В нем он пояснил, что бы сделал с персонажем Криса Хемсворта в потенциальном пятом сольном фильме. По словам постановщика, для следующей главы необходим повествовательный поворот, позволяющий протагонисту развиваться. В частности, обязательно потребуется новый могущественный злодей, не уступающей воинственной героине Кейт Бланшетт из «Тора: Рагнарек».

«Что еще остается с ним сделать? Это обязано быть нечто такое, что продолжит эволюцию персонажа, но по-прежнему в достаточно увлекательной форме. Он должен столкнуться с какими-то серьезными препятствиями, которые ему нужно преодолевать. Еще злодей не должен уступать Хеле. Необходим шаг вперед — добавление более грозного врага».

Также кинематографист отметил, что хотел бы устроить асгардскому громовержцу больше взаимодействия с существами из других миров: необычными зверьками, монстрами и пришельцами.

«Тор: Любовь и гром» заработал в прокате $760,9 млн, однако критики приняли этот фильм с гораздо меньшим энтузиазмом, чем предшественника — оценка журналистов на Rotten Tomatoes составляет 63%. Снятый Вайтити пятью годами ранее «Тор: Рагнарек» заработал $853,9 млн и имеет критический рейтинг одобрения в 93%. Официального анонса «Тора 5» пока не было.