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Киноафиша Новости Создательница «Сексуального просвещения» не исключает создание спин-оффов

Создательница «Сексуального просвещения» не исключает создание спин-оффов

15 августа 2023 16:03
Создательница «Сексуального просвещения» не исключает создание спин-оффов

Чтобы вернуться в городок Мурдэйл, автору шоу нужна передышка.

Многосерийная комедия «Сексуальное просвещение» стартовала на Netflix четыре года назад, открыв миру ряд новых молодых звезд, но теперь сериал вплотную приблизился к своему финалу. Грядущий четвертый сезон станет для шоу заключительным. Несмотря на это, существует большая вероятность, что через какое-то время будет запущен спин-офф (может даже не один) о других персонажах городка Мурдэйл. Об этом недавно заявила создательница молодежной трагикомедии Лори Нанн:

«Я определенно возьму перерыв и сосредоточусь на чем-то другом. Но мир Мурдэйла очень богат, а писать сценарии о подростках довольно весело, поэтому я считаю, что тут есть огромный потенциал для дальнейшего исследования темы».

Главные роли в шоу исполнили Эйса Баттерфилд, Эмма Маки и Шути Гатва. Если у первого еще до сериала была довольно впечатляющая актерская карьера, то его коллеги обрели популярность как раз благодаря данному сериалу. Маки и Гатва недавно сыграли в блокбастере «Барби», а в скором времени последний также предстанет в качестве нового Доктора Кто.

Действие финального сезона переместится в колледж Kaвeндиш. К знакомым ролям также вернутся Джиллиан Андерсон, Мими Кин, Эйми Лу Вуд, Алистэр Петри, Коннор Суинделлс, Кедар Уильямс-Стирлинг и Джордж Робинсон, а в числе новичков заявлены Мари Ройтер, Таддеа Грэм, Энтони Лекса, Феликс Муфти, Имани Яхшуа, Александра Джеймс и Дэн Леви.

Заключительные эпизоды «Сексуального просвещения» выйдут на Netflix 21 сентября.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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