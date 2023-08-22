Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Посредники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Невиновного парня атакуют мстители в трейлере хоррор-триллера «Дом-ловушка»

Невиновного парня атакуют мстители в трейлере хоррор-триллера «Дом-ловушка»

22 августа 2023 15:06
Невиновного парня атакуют мстители в трейлере хоррор-триллера «Дом-ловушка»

Напряженная картина от автора «Точки кипения» выйдет в России в ноябре.

Кинокомпания «Экспонента» выпустила дублированный трейлер британского хоррор-триллера «Дом-ловушка».

По сюжету, ужасный теракт повергает Англию в хаос. Родители молодого парня Гарри (Чанил Кулар) просят своего сына пожить в их пустующем доме до тех пор, пока ситуация не уляжется. Герой спокойно отдыхает в одиночестве, пока однажды полиция не публикует фото преступника, причастного к взрывам. Подозреваемый оказывается удивительно похож на Гарри. Изображение быстро распространяется в интернете и СМИ, превращая героя в главную мишень жаждущих возмездия граждан. Словесные угрозы и нападки быстро сменяются реальными попытками расправы, и брошенный на произвол судьбы Гарри вынужденно вступает в схватку со всем миром. Ему предстоит пережить ночь наедине с бандой кровожадных мстителей и найти способ вернуть себе доброе имя.

В фильме также снялись Фрэнсис Томелти, Лорин Аджуфо, Джей Джонсон и другие. Снял фильм режиссер Фил Барантини, наиболее известный по картине «Точка кипения» и сериалу «Ночные вызовы».

«Дом-ловушка» выйдет в официальный российский прокат 9 ноября.

Фото: XYZ Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: сможете ли вы угадать необычные источники вдохновения этих фильмов? Тест: сможете ли вы угадать необычные источники вдохновения этих фильмов? Читать далее 21 августа 2023
Джон Сина спасает Элисон Бри в трейлере комедийного боевика «Телохранитель на фрилансе» Джон Сина спасает Элисон Бри в трейлере комедийного боевика «Телохранитель на фрилансе» Читать далее 22 августа 2023
Криминал сливается с живописью в дублированном трейлере фильма «Искусство по понятиям» Криминал сливается с живописью в дублированном трейлере фильма «Искусство по понятиям» Читать далее 21 августа 2023
Невиновного парня атакуют мстители в трейлере хоррор-триллера «Дом-ловушка» Невиновного парня атакуют мстители в трейлере хоррор-триллера «Дом-ловушка» Читать далее 22 августа 2023
10 самых просматриваемых сериалов Amazon Prime 10 самых просматриваемых сериалов Amazon Prime Читать далее 22 августа 2023
Химик Евгения Борзых бежит от бандитов и спецслужб в тизере сериала «Убить Риту» Химик Евгения Борзых бежит от бандитов и спецслужб в тизере сериала «Убить Риту» Читать далее 21 августа 2023
Есть ли жизнь после свадьбы: вышел трейлер финального сезона «Новеньких» Есть ли жизнь после свадьбы: вышел трейлер финального сезона «Новеньких» Читать далее 21 августа 2023
Детектив Бенисио Дель Торо расследует кошмарное дело в трейлере триллера «Рептилия» Детектив Бенисио Дель Торо расследует кошмарное дело в трейлере триллера «Рептилия» Читать далее 22 августа 2023
Взаимочувствование душ: вышел трейлер отечественной мелодрамы «У людей так бывает» Взаимочувствование душ: вышел трейлер отечественной мелодрамы «У людей так бывает» Читать далее 22 августа 2023
В производство запущен второй сезон хитового сериала «Тетя Марта» В производство запущен второй сезон хитового сериала «Тетя Марта» Читать далее 21 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше