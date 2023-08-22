Невиновного парня атакуют мстители в трейлере хоррор-триллера «Дом-ловушка»

Кинокомпания «Экспонента» выпустила дублированный трейлер британского хоррор-триллера «Дом-ловушка».

По сюжету, ужасный теракт повергает Англию в хаос. Родители молодого парня Гарри (Чанил Кулар) просят своего сына пожить в их пустующем доме до тех пор, пока ситуация не уляжется. Герой спокойно отдыхает в одиночестве, пока однажды полиция не публикует фото преступника, причастного к взрывам. Подозреваемый оказывается удивительно похож на Гарри. Изображение быстро распространяется в интернете и СМИ, превращая героя в главную мишень жаждущих возмездия граждан. Словесные угрозы и нападки быстро сменяются реальными попытками расправы, и брошенный на произвол судьбы Гарри вынужденно вступает в схватку со всем миром. Ему предстоит пережить ночь наедине с бандой кровожадных мстителей и найти способ вернуть себе доброе имя.

В фильме также снялись Фрэнсис Томелти, Лорин Аджуфо, Джей Джонсон и другие. Снял фильм режиссер Фил Барантини, наиболее известный по картине «Точка кипения» и сериалу «Ночные вызовы».

«Дом-ловушка» выйдет в официальный российский прокат 9 ноября.