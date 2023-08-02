Эмме Коррин не терпится сыграть злодейку в «Дэдпуле 3»

В следующем году звезда сериала «Корона» Эмма Коррин предстанет в совершенно новом амплуа. Артистка появится в качестве злодейки в «Дэдпуле 3», но кого именно она сыграет, пока неизвестно. В интервью журналу Empire, взятом еще до начала забастовок сценаристов и актеров, британская исполнительница поделилась своими впечатлениями от работы с Marvel Studios. В частности, актриса вспомнила первую встречу с режиссером Шоном Леви:

«Я очень рада играть злодейку. Ничего подобного я никогда не делала — это тот зуд, который мне не терпится унять. Я слышала о проекте, но, как водится в Marvel, они мне ничего не рассказали. Вообще ничего. Просто пшик. На встрече с режиссером первым, что я ему сказала, было: «Я не знаю, о чем будет фильм».

Коррин также призналась, что до предложения создателей она толком ничего не знала о мире комиксов, но потом втянулась:

«Сдаюсь, я не причисляю себя к лагерю фанатов Marvel, но ранее я смотрела «Человека-паука» и «Черную Пантеру». Когда все только начиналось, я подумала: «Вам придется посвятить меня во все это». Ведь это настолько запутанный мир, там столько всего взаимосвязанного, что можно сойти с ума. Весь этот язык и пасхалки, и этот человек связан с тем человеком, который сделал вот это, а этот человек вернулся, а вот тот — мертв... Это потрясающе. Я понимаю, почему так много людей обожает эту франшизу. Это феномен, и мне невероятно повезло стать его частью».

Съемки «Дэдпула 3» сейчас остановлены из-за забастовок. Премьера супергеройского блокбастера с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом пока еще намечена на 3 мая 2024 года, но, учитывая нынешнюю ситуацию, вероятность переноса очень высока.