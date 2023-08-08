Демон терроризирует школьниц в трейлере хоррора «Заклятие. Зло внутри»

Кинокомпания «Экспонента» представила дублированный трейлер фильма ужасов «Заклятье. Зло внутри».

Главная героиня — школьница Сэм (Меган Сури), живущая в тихом американском городке со своими консервативными индийскими родителями. Однажды она замечает, что ее бывшая подруга Тамира (Мохана Кришнан) начала выглядеть непривычно мрачно и всюду носит с собой загадочную банку. Во время неожиданной встречи девушка ссорится с Тамирой и разбивает ее сосуд, выпуская заключенную в него потустороннюю сущность. Вскоре Сэм узнает, что существо, запертое в банке, является демоном, питающимся обидами людей. Теперь у девушки есть всего один шанс спасти Тамиру от сил зла и самой не попасть под действие проклятья — ей придется выяснить, что терзало душу ее подруги все это время.

Режиссером картины выступил Бишал Дутта, для которого этот проект стал дебютом в полнометражном кино. Примечательно, что режиссер и сам является выходцем из семьи индийских мигрантов: он переехал в США в возрасте четырех лет и адаптировался к новой среде благодаря просмотру хорроров.

Дебютный показ «Заклятья. Зло внутри» прошел на фестивале SXSW 2023, где фильм был удостоен приза зрительских симпатий.

Стоит отметить, что фильм никак не связан с популярной хоррор-франшизой «Заклятие» (The Conjuring) — в оригинале он называется It Lives Inside, что дословно переводится как «Оно живет внутри».

«Заклятье. Зло внутри» выйдет в официальный российский прокат 5 октября.