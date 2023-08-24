Школьные ящерица и черепаха обсуждают жизнь в тизере мультфильма «Лео»

Стриминговый сервис Netflix выпустил дебютный тизер анимационной ленты «Лео» о ящерице-долгожителе из аквариума, горячо мечтающей о свободе. Титульного персонажа в оригинале озвучил Адам Сэндлер, уже длительное время плодотворно сотрудничающий с Netflix. Премьера мультфильма намечена на 21 ноября.

В центре сюжета — 74-летняя ящерица по имени Лео, которая на протяжении десятилетий делит террариум в школьном кабинете вместе с надоедливой черепахой. Главный герой дни напролет грезит о свободе и приключениях, пока однажды судьба не преподносит ему такой шанс. Узнав, что ему осталось жить всего один год, Лео вместе со своим приятелем решает совершить дерзкий побег навстречу неизвестности, однако вместо долгожданного путешествия по Флориде Лео невольно втягивается в проблемы местных школьников.

В состав озвучки также вошли Роб Шнайдер, Билл Берр, Джеки Сэндлер, Сэди Сэндлер, Санни Сэндлер, Джейсон Александер, Шила Карраско, Хайди Гарднер и Стефани Сюй. Сценарий ленты написал Роберт Шмигель («Неделя до...», «Монстры на каникулах»), а режиссурой вместе с ним занимались создатели мультсериала «Строкер и Хуп» Роберт Марианетти и Дэвид Уочтенхейм.