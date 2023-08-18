Питер Динклэйдж изменяет Энн Хэтэуэй с Марисой Томей в трейлере ромкома «Иди ко мне, детка»

Кинокомпания Vertical представила трейлер романтической комедии «Иди ко мне, детка».

В центре сюжета — известный композитор Стивен Лауддем (Питер Динклэйдж), угодивший в серьезный творческий кризис. Музыкант пытается написать новую оперу, но все старания оказываются тщетны. Ситуацию усугубляют его натянутые отношения с женой-психотерапевтом Патрисией (Энн Хэтэуэй), которая уже давно не испытывает к супругу прежнего влечения.

Однажды Стивен отправляется на прогулку в поисках вдохновения и случайно знакомится с капитаном буксира по имени Катрина (Мариса Томей). У героев завязывается роман, который моментально снимает нависший над композитором творческий блок. Проникнувшись полученным опытом, Лауддем создает великолепную оперу, которая становится настоящий сенсацией. Кажется, что его мучениям пришел конец, но Катрина внезапно решает, что она стала для мужчины музой и теперь должна провести с ним остаток своих дней.

Режиссером фильма выступила Ребекка Миллер, удостоенная номинаций на гран-при «Сандэнса» за картины «Персональное ускорение» и «Анджела».

«Иди ко мне, детка» выйдет в официальный российский прокат в октябре.