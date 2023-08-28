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Киноафиша Новости «Оппенгеймер» Кристофера Нолана не выйдет в российский прокат

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана не выйдет в российский прокат

28 августа 2023 12:18
«Оппенгеймер» Кристофера Нолана не выйдет в российский прокат

Причина оказалась очень расплывчатой.

«Оппенгеймер», скорее всего, не попадет в российский прокат даже после релиза в онлайн-кинотеатрах. Ожидалось, что, как и некоторые летние новинки, новый фильм Кристофера Нолана будет выпущен в РФ спустя некоторое время после официального выхода в «цифре», однако теперь вероятность такого исхода значительно убавилась. По неподтвержденным сведениям Telegram-канала Mash, ключевую роль в данном решении сыграл запрет от неких вышестоящих инстанций.

Предполагается, что на носителях трехчасовой биографический триллер появится лишь в конце ноября, а цифровая премьера состоится немного ранее. Фильм по-прежнему собирает деньги в прокате, поэтому сокращать его прокатное окно не имеет никакого смысла. Сейчас в активе ленты солидные $777,1 млн, из которых на долю Северной Америки приходится $300 млн. В запасе картины Universal Pictures осталась китайская премьера, которая намечена на 30 августа, в свете чего предполагается, что звездный байопик с Киллианом Мерфи сможет перегнать в бокс-офисе «Начало» — третий по кассовым сборам проект Нолана после двух кинокомиксов про Темного рыцаря.

В следующем месяце на российские экраны по модели предсеансового обслуживания точно выйдут три голливудских блокбастера: «Индиана Джонс и колесо судьбы» (2 сентября), «Барби» (9 сентября) и «Мег 2: Бездна» (16 сентября).

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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