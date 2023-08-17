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Киноафиша Новости К выходу готовится научно-фантастический фильм о любви с Джесси Бакли и Ризом Ахмедом

К выходу готовится научно-фантастический фильм о любви с Джесси Бакли и Ризом Ахмедом

17 августа 2023 13:51
К выходу готовится научно-фантастический фильм о любви с Джесси Бакли и Ризом Ахмедом

Сервис Apple представил кадры и огласил дату премьеры.

В сети появилась порция свежих кадров из научно-фантастической мелодрамы «Ногти» (Fingernails), главные роли в которой сыграли Джесси Бакли («Незнакомая дочь»), Риз Ахмед («Звук металла»), а также звезда «Медведя» и «Бесстыжих» Джереми Аллен Уайт. Также стала известная официальная дата премьеры — картина выйдет в избранных кинотеатрах и на стриминговом сервисе Apple TV+ 3 ноября.

К выходу готовится научно-фантастический фильм о любви с Джесси Бакли и Ризом Ахмедом

К выходу готовится научно-фантастический фильм о любви с Джесси Бакли и Ризом Ахмедом

Действие разворачивается в альтернативной реальности и вращается вокруг учреждений, специализирующихся на исследованиях отношений пар — они определяют степень влюбленности людей. Ученые сконструировали машину, умеющую с помощью одного человеческого ногтя определять уровень счастья в романтическом союзе. В центре повествования — ассистентка одного из таких институтов по имени Анна (Бакли), ее наставник Амир (Ахмед) и бойфренд девушки Райан (Уайт). С последним Анна состоит в давних «сертифицированных» отношениях, но, несмотря на это, ее начинает сильно тянуть к своему инструктору.

К выходу готовится научно-фантастический фильм о любви с Джесси Бакли и Ризом Ахмедом

Режиссером выступил греческий постановщик Христос Нику («Яблоки»), черпавший вдохновение из классики, включая фильмы с Джимом Керри «Шоу Трумана» (1998) и «Вечное сияние чистого разума» (2004). Нику написал сценарий вместе со Ставросом Раптисом и Сэмом Штайнером. В продюсерскую команду входит Кейт Бланшетт.

Мировая премьера «Ногтей» состоится на кинофестивале в Торонто, который пройдет с 7 по 17 сентября.

Фото: Apple
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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