Режиссер «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр язвительно высказался о Голливуде и студийных боссах

Постановщик поделился историей о том, как его фильм был испорчен и превращен в комедию.

Дэвид Эйр раскритиковал голливудские студии за вмешательство в творчество кинематографистов. Во время недавнего выступления на подкасте Real Ones режиссер поделился историей о том, как студийные боссы испортили его фильм «Отряд самоубийц» (2016):

«Вот как я обычно объясняю людям, что такое Голливуд: «Представите, что человека, которого вы всей душой любите, насилует человек, которого вы всей душой ненавидите». Самым сильным ударом для меня стал «Отряд самоубийц». Эта история сломила меня».

По словам Эйра, он хотел сделать «Отряд самоубийц» мрачным фильмом, но студия превратила его в комедию:

«Я взялся за этот проект после «Ярости». В тот момент мне казалось, что я держу все под контролем, что я могу делать что угодно. И я приступил к работе над «Отрядом самоубийц». Съемки были именно такими, какими я хотел, — мы делали что-то подлинное, правдивое. Мы проводили репетиции, проникали в души друг друга. У нас было стремление вместе создать невероятное кино. А потом на экраны вышли фильмы «Дэдпул» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Последний из них толком не тестировали. Критики разнесли его, а студия ожидала совсем другого результата. Поэтому боссы компании взяли и сказали: «Давайте превратим мрачный и проникновенный фильм Дэвида Эйра в гребаную комедию».

Ранее Эйр не раз говорил о том, что мечтает выпустить собственную режиссерскую версию «Отряда самоубийц». Недавно постановщик заявил, что нынешний глава DC Джеймс Ганн в личном разговоре пообещал ему, что однажды так называемый «Эйркат» «станет достоянием общественности».