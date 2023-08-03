Федор Бондарчук покоряет пространство в трейлере фильма о Федоре Конюхове «Повелитель ветра»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила трейлер приключенческого фильма «Повелитель ветра», основанного на реальных событиях.

В центре истории — легендарный российский путешественник Федор Конюхов (Федор Бондарчук), обошедший все глубочайшие океаны и высочайшие горы Земли. По сюжету, герой задумывает отправиться в самую опасную экспедицию в своей жизни — в одиночку облететь всю Землю на воздушном шаре. Подготовкой путешествия занимается целая команда. Но даже лучшим специалистам оказывается не под силу предугадать все опасности, подстерегающие Конюхова на его пути. Вскоре после начала полета герой попадает в страшный шторм и теряет связь с внешним миром. Теперь ему предстоит практически без сна и воздуха добраться к точке назначения, чтобы исполнить мечту и вернуться к родным. Тем временем весь мир с ужасом и восхищением следит за человеком, бросившим вызов стихии.

Конюхов — реальный российский путешественник, совершивший более 50 экспедиций и установивший 25 мировых рекордов. На сегодняшний день он является единственным человеком, переплывшим Тихий океан с востока на запад и обратно, а также единственным человеком, облетевшем Землю на воздушном шаре за 11 дней. Последний из упомянутых походов и послужил основой для фильма.

В картине также снялись Евгений Ткачук, Анна Михалкова, Андрей Бурковский и другие. Постановщиком ленты стал Игорь Волошин, наиболее известный по хоррорам «Медея» и «Одержимая».

Премьера «Повелителя ветра» состоится 5 октября.