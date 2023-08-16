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Киноафиша Новости Пол Мескал и Сирша Ронан живут в антиутопическом будущем на первых кадрах из фильма «Враг»

Пол Мескал и Сирша Ронан живут в антиутопическом будущем на первых кадрах из фильма «Враг»

16 августа 2023 13:59
Пол Мескал и Сирша Ронан живут в антиутопическом будущем на первых кадрах из фильма «Враг»

Напряженная картина с жизнеутверждающим посылом от режиссера «Марии Магдалины» и «Льва» выйдет в октябре.

Журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры из антиутопического триллера Foe («Враг»), основанного на одноименной новелле Иэна Рейда.

Действие фильма развернется в мире недалекого будущего. Главные герои — супруги Джуниор (Пол Мескал) и Генриетта (Сирша Ронан), живущие на уединенной ферме. Однажды в их дом приходит таинственный человек по имени Терренс (Аарон Пьер), который заявляет, что работает на правительство. Он предлагает Джуниору принять участие в космической программе, призванной помочь человечеству переселиться с быстро идущей к упадку Земли. Работа займет несколько лет, и Джуниор совсем не хочет покидать свою жену на столь долгий срок, но его обязывают это сделать. Генриетта же относится к новостям с чуть большей осторожностью. Терренс заверяет, что у правительства есть специальная программа по присмотру за женщиной на период отсутствия ее супруга. В итоге Терренс присоединяется к паре в их доме — берет у героев интервью и узнает их секреты, а также делится с ними предположениями о будущем и страшной правдой о прошлом.

Пол Мескал и Сирша Ронан живут в антиутопическом будущем на первых кадрах из фильма «Враг»

Пол Мескал и Сирша Ронан живут в антиутопическом будущем на первых кадрах из фильма «Враг»

Пол Мескал и Сирша Ронан живут в антиутопическом будущем на первых кадрах из фильма «Враг»

Пол Мескал и Сирша Ронан живут в антиутопическом будущем на первых кадрах из фильма «Враг»

Режиссером фильма выступает Гарт Дэвис, наиболее известный по картинам «Мария Магдалина» и «Лев», последняя из которых была удостоена шести номинаций на «Оскар». По словам постановщика, его новая лента обладает жизнеутверждающим посылом:

«Что мне действительно нравится в этом фильме, так это то, что он призывает нас проснуться и жить. Многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в отношениях с людьми, с окружающей средой и со всевозможными вещами, заключаются в том, что мы будто бы спим за рулем. Эта картина говорит: «Проснись. Твоя жизнь бесценна. Не принимай это как должное».

Премьера Foe состоится 6 октября.

Фото: Vanity Fair
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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