Пол Мескал и Сирша Ронан живут в антиутопическом будущем на первых кадрах из фильма «Враг»

Журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры из антиутопического триллера Foe («Враг»), основанного на одноименной новелле Иэна Рейда.

Действие фильма развернется в мире недалекого будущего. Главные герои — супруги Джуниор (Пол Мескал) и Генриетта (Сирша Ронан), живущие на уединенной ферме. Однажды в их дом приходит таинственный человек по имени Терренс (Аарон Пьер), который заявляет, что работает на правительство. Он предлагает Джуниору принять участие в космической программе, призванной помочь человечеству переселиться с быстро идущей к упадку Земли. Работа займет несколько лет, и Джуниор совсем не хочет покидать свою жену на столь долгий срок, но его обязывают это сделать. Генриетта же относится к новостям с чуть большей осторожностью. Терренс заверяет, что у правительства есть специальная программа по присмотру за женщиной на период отсутствия ее супруга. В итоге Терренс присоединяется к паре в их доме — берет у героев интервью и узнает их секреты, а также делится с ними предположениями о будущем и страшной правдой о прошлом.

Режиссером фильма выступает Гарт Дэвис, наиболее известный по картинам «Мария Магдалина» и «Лев», последняя из которых была удостоена шести номинаций на «Оскар». По словам постановщика, его новая лента обладает жизнеутверждающим посылом:

«Что мне действительно нравится в этом фильме, так это то, что он призывает нас проснуться и жить. Многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в отношениях с людьми, с окружающей средой и со всевозможными вещами, заключаются в том, что мы будто бы спим за рулем. Эта картина говорит: «Проснись. Твоя жизнь бесценна. Не принимай это как должное».

Премьера Foe состоится 6 октября.