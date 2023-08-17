Милли Бобби Браун готова попрощаться с «Очень странными делами»

Милли Бобби Браун заявила, что готова попрощаться с сериалом «Очень странные дела» и своей героиней Одиннадцать. В интервью для Women’s Wear Daily, взятом до начала забастовки Гильдии актеров США, она призналась, что окончание шоу для нее похоже на последний год в школе:

«Думаю, я готова. Этот сериал долгое время был огромной частью моей жизни. Его завершение похоже на окончание средней школы, на выпускной год: ты благодарен за то время, что провел вместе с этими людьми, но также готов идти дальше и блистать. Ты понимаешь, что пришло время начать самостоятельную жизнь и написать собственное послание всему миру».

Ранее похожим мнением поделился Дэвид Харбор, исполняющий в сериале роль шерифа Джима Хоппера. По его словам, «Очень странные дела» подошли к концу своего жизненного цикла:

«Когда я только начинал сниматься в сериале, мне хотелось, чтобы он никогда не заканчивался. Я люблю этот проект. Я думаю, что это отличное шоу, и думал бы точно так же, если бы не играл в нем. Сейчас прошло почти девять лет со съемок первого сезона. Мне кажется, что пришла пора «Очень странным делам» закончиться».

На данный момент производство заключительного пятого сезона «Очень странных дел» приостановлено из-за забастовки голливудских актеров и сценаристов.