Эффект «Барби» и «Братьев Марио»: в разработку запущен фильм по настольной игре «Монополия»

Как передает Variety, студия Lionsgate купила у компании Hasbro ее кинематографическое и телевизионное подразделение Entertainment One. Сделка завершится к концу этого года, ее общая стоимость составит $500 млн.

По результатам договора, к Lionsgate перейдут права на 6500 различных продуктов Hasbro и производственная база множества проектов, не являющихся собственностью компании, в том числе популярных сериалов «Новичок» и «Шершни». Ожидается, что студия займется созданием нескольких фильмов по приобретенным лицензиям, одним из которых станет экранизация всемирно известной настольной игры «Монополия».

Адаптация «Монополии» находится в разработке уже довольно давно. В разные моменты к проекту присоединялись такие известные кинематографисты, как Кевин Харт, Тим Стори и Ридли Скотт, но даже приблизительная дата его выхода на данный момент неизвестна. Скорее всего, Lionsgate активизирует производство картины, поскольку успех недавних лент «Барби» и «Братья Супер Марио в кино» показал, что массовая аудитория очень тепло настроена к экранизациям игр и игрушек, знакомых многим людям с детства.