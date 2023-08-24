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Киноафиша Новости Джозеф Гордон-Левитт дает уроки игры на гитаре в трейлере драмы «Флора и сын»

Джозеф Гордон-Левитт дает уроки игры на гитаре в трейлере драмы «Флора и сын»

24 августа 2023 13:54
Джозеф Гордон-Левитт дает уроки игры на гитаре в трейлере драмы «Флора и сын»

Картина покорила зрителей кинофестиваля «Сандэнс».

Потоковый сервис Apple TV+ представил трейлер эмоциональной музыкальной драмы «Флора и сын», зимой этого года покорившей публику кинофестиваля «Сандэнс». Независимая картина получила практически единогласное одобрение критиков (Rotten Tomatoes — 95%), благодаря чему Apple сразу же обратил на нее внимание. По аналогичной схеме стример ранее приобрел фильм «CODA: Ребенок глухих родителей», в дальнейшем ставший главным триумфатором позапрошлой церемонии «Оскар».

Ведущие роли во «Флоре и сыне» сыграли Ив Хьюсон («Заговор сестер Гарви»), Джозеф Гордон-Левитт («500 дней лета»), Джек Рейнор («Солнцестояние») и юный актер Орен Кинлан («Солнечный свет»). Автором сценария и режиссером выступил Джон Карни, создатель культовой мелодрамы «Однажды», а также фильмов «Хоть раз в жизни» и «Рок-н-рольщики».

В центре сюжета — проживающая в Дублине молодая мать-одиночка Флора (Хьюстон), мечущаяся между работой и воспитанием проблемного сына Макса (Кинлан). Отец подростка Иэн (Рейнор) практически ей не помогает, поэтому, чтобы уберечь парня от беды, Лора следует совету полицейского и решает отвлечь сына. Главная героиня находит старую акустическую гитару, благодаря чему у нее с Максом появляется общее увлечение. При поддержке обанкротившегося музыканта из Лос-Анджелеса Джеффа (Гордон-Левитт) мать и сын в итоге приходят к гармонии и открывают для себя объединяющую силу музыки.

«Флора и сын» выйдет на сервисе Apple TV+ 29 сентября.

Фото: Apple
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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