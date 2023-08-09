Критики без энтузиазма встретили гоночный фильм «Гран Туризмо»

В сети появились рецензии на гоночный фильм «Гран Туризмо» Нила Бломкампа, являющейся экранизацией одноименной серии видеоигр. В целом критики приняли картину прохладно, раскритиковав ее за банальность сюжета и безынициативность постановки.

Обозреватель The Daily Beast Ник Шагер написал:

«Если не брать в расчет великолепные гоночные сцены, то фильм настолько банален и лишен искры приключения, что по сравнению с ним даже оригинальные игры начинают казаться глубокими произведениями».

Джон Нюджент из журнала Empire назвал ленту двухчасовым продакт-плейсментом:

«Несмотря на несколько приятных актерских выступлений, во время просмотра очень трудно отделаться от мысли, что перед тобой всего лишь двухчасовой продакт-плейсмент».

Эрик Франциско из AV Club обвинил фильм в слишком неуверенном исполнении:

«Гран Туризмо» слишком не уверен в себе, слишком рассеян, слишком заучен и просто слишком безынициативен, чтобы претендовать на победные лавры».

Однако не все авторы отнеслись к картине исключительно негативно. Например, Оуэн Глейберман из Variety похвалил ее за отличные сцены гонок:

«Фильм снят со спонтанным гуманистическим изяществом. Гоночные сцены, которые составляют основу истории, великолепно срежиссированы и смонтированы».

Кристен Лопес из TheWrap отметила, что лента неплохо справляется с возложенными на нее задачами:

«Гран Туризмо» работает хорошо, потому что быстро уходит от следования игровому первоисточнику и превращается в стандартный фильм о гонках».

Средний балл «свежести» проекта на агрегаторе Rotten Tomatoes в данный момент составляет 57%.