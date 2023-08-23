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Киноафиша Новости Звезда «Гарри Поттера» Эванна Линч сыграет в сатирическом фильме о мире соцсетей

Звезда «Гарри Поттера» Эванна Линч сыграет в сатирическом фильме о мире соцсетей

23 августа 2023 15:01
Звезда «Гарри Поттера» Эванна Линч сыграет в сатирическом фильме о мире соцсетей

В основу картины ляжет роман «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.

По информации Deadline, актриса Эванна Линч получила главную роль в черной комедии Influenced! («Под влиянием!»).

Фильм, вдохновленный классическим романом Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», расскажет о мире современных медиа. В центре истории — обычная продавщица косметики Дора (Линч), которая становится одним из самых влиятельных людей в мире благодаря социальным сетям. Но чем отчаяннее героиня гонится за популярностью, тем более гротескной и искаженной становится фотография ее профиля.

Режиссером и сценаристом проекта выступает Ник Вайлд, ранее работавший над хоррором «Проклятие: Призраки дома Борли» в качестве продюсера.

Линч наиболее известна как исполнительница роли Полумны Лавгуд в серии фильмов «Гарри Поттер». Помимо актерской карьеры, она занимается писательством и пропагандой бодипозитива, так как ранее сама пережила негативный опыт, связанный с расстройством пищевого поведения. По ее словам, зрителей ждет очень актуальная картина:

«Ник написал веселый сценарий, который ярко иллюстрирует медленную умственную и моральную деградацию людей, не способных увидеть границу между реальной и цифровой жизнями. Алгоритмы социальных сетей всегда просчитывают наши желания на десять шагов вперед, поэтому Influenced! — это история повседневной ловушки, от попадания в которую, кажется, не застрахован никто. Я буду очень рада сыграть Дору, чтобы помочь воплотить в жизнь эту мрачную и интересную историю».

Съемки стартуют в первом квартале 2024 года в Великобритании и Италии.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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