Победитель Каннского кинофестиваля: появился новый трейлер фильма «Анатомия падения»

Студия NEON представила новый трейлер напряженного французского драматического триллера «Анатомия падения», минувшей весной завоевавшего главный приз 76-го Каннского кинофестиваля. Отечественным релизом фильма займется дистрибьютор «Про:взгляд». Российская премьера намечена на 19 октября.

В центре сюжета — писательница Сандра Войтер (Сандра Хюллер). На протяжении последнего года она вместе с мужем Сэмюэлем (Сэмюэл Тейс) и их одиннадцатилетним сыном Дэниелем (Майло Мачадо Гранер) ведет уединенный образ жизни в отдаленном городке во французских Альпах. После загадочной смерти супруга жизнь Сандры охватывает хаос. Мужчину находят мертвым возле дома, из-за чего полиция пытается выяснить, что на самом деле произошло — был ли он убит или же совершил суицид. В ходе расследования жена становится главной подозреваемой. Вскоре судебный процесс превращается в настоящую анатомию падения семейной жизни Сандры и Сэмюэля.

Режиссером выступила Жюстин Трие («Соблазн», «В постели с Викторией»). Она же написала сценарий вместе с Артуром Харари («Онода», «Соблазн»). В остальной актерский состав вошли Сванн Арло, Антуан Райнарц, Дженни Бет, Саадиа Бентайеб, Камилль Рутерфорд, Софи Фийер и Пьер-Франсуа Гарель.