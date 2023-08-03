Хилари Суэнк разыскивает убийцу своего сына в трейлере напряженной драмы «Гнев материнский»

Кинокомпания Vertical представила дебютный трейлер напряженной криминальной драмы «Гнев материнский» о женщине, пытающейся разобраться в обстоятельствах смерти своего взрослого сына. Главные роли в фильме сыграли двукратная обладательница премии «Оскар» Хилари Суэнк и звезда «Дома Дракона» Оливия Кук.

В центре сюжета — переживающая трагедию журналистка Марисса Беннингс (Суэнк). Ее сына жестоко убили, и она хочет самостоятельно узнать причину и найти преступников. Чтобы вычислить негодяев, героиня объединяется с беременной девушкой покойного Пейдж (Кук), после чего выясняется, что в деле замешаны наркотики. Вместе они погружаются в коррумпированный мир и трущобы маленького городка на севере штата Нью-Йорк, однако по мере того, как женщины приближаются к разгадке, выясняется еще одна страшная тайна.

В остальной актерский состав вошли Джек Рейнор, Хоппер Пенн, Карен Элдридж, Норм Льюис, Клифф Уэр, Фрэнк Альфано, Кэти Линн Джонсон и Лорен Рейто. Режиссером выступил Майлз Джорис-Пейрафит, известный как постановщик криминальной драмы с Марго Робби «Страна грез». Сценарий вместе с ним написал Мэдисон Харрисон («Как есть»).

«Гнев материнский» приобретен для российского проката. Дистрибьютор Global Film выпустит ленту в отечественные кинотеатры 7 сентября. Американский релиз состоится неделей ранее.