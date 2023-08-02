По данным СМИ, Квентин Тарантино пригласит Брюса Уиллиса сняться в «Кинокритике»

Режиссер предложит актеру в последний раз появиться в кино или добавит в фильм отрывок из его фильмографии.

По данным The Daily Express, Квентин Тарантино планирует пригласить Брюса Уиллиса исполнить небольшую роль в своем новом фильме «Кинокритик», который станет его последним режиссерским проектом. Ранее актер объявил об окончании актерской карьеры в связи с тем, что у него была диагностирована лобно-височная деменция, вызывающая проблемы с поведением и речью.

Согласно имеющимся данным, режиссер пока что не связывался с семьей Уиллиса. Если родные актера откажутся от предложения Тарантино, то постановщик с уважением отнесете к их решению и просто добавит в картину фрагмент из уже отснятого материала с Уиллисом. Напомним, Тарантино и Уиллису уже доводилось работать вместе над культовой лентой «Криминальное чтиво», в которой последний исполнил роль боксера Бутча Куллиджа.

Действие «Кинокритика» развернется в 1977 году в Южной Калифорнии. Главным персонажем станет работник порножурнала, пишущем рецензии на фильмы. Образ главного героя вдохновлен реальным автором, которого Тарантино любил читать в детстве:

«Он писал о мейнстримных фильмах и был запасным критиком порножурнала. Я думаю, он был очень хорошим автором. Он был чертовски циничен. Его рецензии были чем-то средним между творчеством раннего Говарда Стерна и тем, что мог бы писать Трэвис Бикл, если бы пошел в кинокритики».

В мае режиссер заявил, что не хочет приглашать на главную роль британского актера, поскольку, по его мнению, Голливуд перенасыщен английскими звездами.