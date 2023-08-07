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Киноафиша Новости Мультфильм Pixar «Элементарно» покрыл свой бюджет и получил дату цифрового релиза

Мультфильм Pixar «Элементарно» покрыл свой бюджет и получил дату цифрового релиза

7 августа 2023 14:24
Мультфильм Pixar «Элементарно» покрыл свой бюджет и получил дату цифрового релиза

Анимационная лента преодолела в прокате рубеж в $400 млн.

Новый анимационный блокбастер Pixar «Элементарно» обрел официальные даты цифрового релиза и выхода на носителях. В платных онлайн-кинотеатрах двадцать восьмой мультфильм студии будет доступен с 15 августа, а приобрести его физические копии в форматах высокой четкости станет возможно с 26 сентября. Издание будет содержать массу бонусов, в числе которых разнообразные аудиокомментарии создателей, короткометражка «Свидание Карла», удаленные сцены и альтернативное начало.

Бюджет «Элементарно» без учета маркетинга составляет внушительные $200 млн, однако за первые дни на больших экранах в США мультик заработал всего $29,6 млн, что стало одним из худших стартов среди всех проектов Pixar. Картина лишь немного опередила первую «Историю игрушек», но шедевр Джона Лассетера вышел почти тридцать лет назад, а его бюджет был практически в семь раз меньше. Предполагалось, что «Элементарно» ждет крупный провал, однако, несмотря на слабое начало, «Элементарно» внезапно показал невероятную выдержку, еженедельно демонстрируя очень умеренные падения. Вскоре картина сумела опередить по заработку провалившийся супергеройский блокбастер Warner Bros. «Флэш», который вышел параллельно, но дебютировал гораздо сильнее. Теперь глобальные сборы «Элементарно» достигли отметки в $403,7 млн.

Уровень успешности кинопроектов всегда решается в индивидуальном порядке, поэтому рассуждать о студийной математике зачастую довольно сложно. Несмотря на это, формально преодоление $400-миллионного рубежа позволило «Элементарно» покрыть свой колоссальный бюджет. Есть даже вероятность, что после продажи телевизионных прав и доходов от релиза на носителях мультфильм сможет вернуть и затраты на продвижение.

Фото: Pixar
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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