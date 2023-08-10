Эйса Баттерфилд становится марионеткой демона в трейлере хоррора «Игра в прятки»

Кинокомпания Vertical выпустила трейлер фильма ужасов «Игра в прятки».

События разворачиваются в печально известном городе Салеме. Фильм повествует о девушке Билли (Наталия Дайер), которая собирается весело провести время с друзьями. Пока героиня готовится к вечеринке, ее младший брат Джо (Бенджамин Эван Эйнсуорт) случайно находит в лесу загадочный нож, на лезвии которого начертаны слова проклятья. Произнеся их, он попадает под действие заклятия, которое вынуждает его отнести свою находку к сестре и ее друзьям. Одержимый Джо убеждает их исполнить ритуал, высвобождающий из ножа дух демона Скэрроу. Вселившись в тело подростка Маркуса (Эйса Баттерфилд), темная сущность начинает играть со своими жертвами в игры, напоминающие невинные детские развлечения. Только на сей раз ценой проигрыша является смерть.

В фильме также снялись Лорел Марсден, Колтон Стюарт, Аннабет Гиш и другие. Сняли картину по собственному сценарию Эрен Селебоглу и Эри Коста, для которых этот проект является дебютом в полнометражном кино. В число продюсеров ленты входят братья Энтони и Джо Руссо.

«Игра в прятки» выйдет в официальный российский прокат 31 августа.