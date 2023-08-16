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Киноафиша Новости Netflix выпустил первый трейлер аниме-сериала «Скотт Пилигрим»

Netflix выпустил первый трейлер аниме-сериала «Скотт Пилигрим»

16 августа 2023 23:58
Netflix выпустил первый трейлер аниме-сериала «Скотт Пилигрим»

В создании шоу участвуют режиссер игрового фильма Эдгар Райт и весь его актерский состав.

Потоковый сервис Netflix представил дебютный трейлер аниме-сериала «Скотт Пилигрим», являющегося новой адаптацией культового комикса Брайана Ли О’Мэлли. Вместе с этим стример огласил официальную дату премьеры — мультсериал станет доступен на стриминге в полном объеме 17 ноября.

В озвучении принял участие весь звездный актерский состав оригинальной картины 2010 года: Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд, Обри Плаза, Киран Калкин, Анна Кендрик, Брэндон Рут, Сатья Баба, Мэй Уитман, Элисон Пилл, Марк Веббер, Джонни Симмонс, Эллен Вонг, а также Джейсон Шварцман, Бри Ларсон и Крис Эванс.

Режиссером выступил испанец Абель Гонгора, ранее снявший сегмент антологии «Звездные войны: Видения». Также он возглавляет отделение цифровой анимации в студии Science SARU («Ину-О: Рождения легенды»). Из представленного ролика видно, что колоритный визуальный ряд аниме полностью повторяет буйную стилистику оригинального комикса. Еще один бонус, который должен порадовать поклонников — постановщик игровой экранизации Эдгар Райт и упомянутый автор серии комиксов Брайан Ли О’Мэлли выступают в качестве исполнительных продюсеров шоу.

«Скотт Пилигрим против всех» провалился в прокате, но очень понравился критикам и со временем обрел огромную армию поклонников. Картина повествует о молодом бездельнике, случайно встретившим на вечеринке девушку своей мечты. Чтобы быть с ней вместе протагонисту необходимо одолеть в бою ее семерых злых бывших.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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