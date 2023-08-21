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Киноафиша Новости Криминал сливается с живописью в дублированном трейлере фильма «Искусство по понятиям»

Криминал сливается с живописью в дублированном трейлере фильма «Искусство по понятиям»

21 августа 2023 13:43
Криминал сливается с живописью в дублированном трейлере фильма «Искусство по понятиям»

Главные роли в ленте исполнили Сэмюэл Л. Джексон и Ума Турман.

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила дублированный трейлер фильма «Искусство по понятиям».

В центре сюжета — киллер Реджи (Джо Манганьелло) и его босс Гордон (Сэмюэл Л. Джексон), которые разрабатывают уникальный способ отмывать деньги, заработанные на своем криминальном бизнесе. Они обращаются с заманчивым предложением к неудачливой владелице арт-галереи Патрис (Ума Турман): по плану, Реджи будет рисовать ей картины, а та — продавать их клиентам Гордона и выдавать ему чек с каждой покупки, тем самым обходя надзор налоговых служб. Киллер совершенно не обладает художественными способностями, но ценность современного искусства определяется не точностью мазков, а вложенными в произведение чувствами, поэтому вскоре он становится настоящей звездой арт-мира. Богатые коллекционеры готовы стоять в очередях, лишь бы заполучить творение загадочного художника, известного под псевдонимом «Пакетчик».

В картине также сыграли Майя Хоук, Деби Мейзар, Майк Дойл и другие. Джексон и Турман снялись вместе впервые со времен работы над культовой лентой «Криминальное чтиво».

Режиссером проекта выступила Николь Паон, ранее работавшая над драмеди «День другодарения».

«Искусство по понятиям» выйдет в официальный российский прокат 14 сентября.

Фото: «Централ Партнершип»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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