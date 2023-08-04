Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Девушка-феминистка заключает договор с токсичным мачо в трейлере сериала «АльфаРомео»

Девушка-феминистка заключает договор с токсичным мачо в трейлере сериала «АльфаРомео»

4 августа 2023 15:38
Девушка-феминистка заключает договор с токсичным мачо в трейлере сериала «АльфаРомео»

Молодежная комедия о перевоспитании.

Онлайн-кинотеатр START представил дебютный трейлер многосерийной молодежной комедии «АльфаРомео» о перевоспитании типичного токсичного мачо. Ведущие роли в сериале сыграли Антон Артемьев («По-мужски») и Кристина Кучеренко («Два холма»). Премьера шоу состоится 18 августа.

В центре сюжета — провинциальная фемактивистка Даша (Кучеренко), которая мечтает доказать людям из своего города Жигулевска важность движения за равенство полов. Чтобы получить грант и реализовать свой просветительский проект, героине необходимо стать популярным блогером. Для этого девушка отправляется в Москву и начинает снимать сюжеты об исправлении токсичного «альфача» и бойца без правил Антона (Артемьев), которого она случайно встречает по дороге в столицу. Проблема в одном — молодой человек совершенно не готов к перевоспитанию и полностью уверен в своей правоте, однако на участие в эксперименте он все-таки соглашается, но при одном деликатном условии.

Проект частично вдохновлен одноименной короткометражкой Радика Рахимова 2020 года, а режиссером и сценаристом шоу вместе с ним выступил Дамир Мифтахов («Спорт будущего»). В многочисленный актерский состав также вошли Валентина Ельшанская, Денис Власенко, Федор Лавров, Владимир Симонов, Александр Соколовский, Алексей Макаров, Алена Швиденкова и Эвелина Бледанс.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Разговор с умершим ценой в «русскую рулетку»: вышел трейлер сериала «Бар «Один звонок» Разговор с умершим ценой в «русскую рулетку»: вышел трейлер сериала «Бар «Один звонок» Читать далее 4 августа 2023
Два парня сбегают от бандитов на авто из золота в трейлере сериала «Лада Голд» Два парня сбегают от бандитов на авто из золота в трейлере сериала «Лада Голд» Читать далее 4 августа 2023
Появился дублированный трейлер нового фильма Вуди Аллена «Великая ирония» Появился дублированный трейлер нового фильма Вуди Аллена «Великая ирония» Читать далее 4 августа 2023
Анонсирован новый байопик о Владимире Высоцком — его лицо воссоздаст нейросеть Анонсирован новый байопик о Владимире Высоцком — его лицо воссоздаст нейросеть Читать далее 4 августа 2023
Эксперимент советских ученых пробуждает зло в трейлере хоррора «Телекинез» Эксперимент советских ученых пробуждает зло в трейлере хоррора «Телекинез» Читать далее 5 августа 2023
Объявлены исполнители главных ролей в российской версии «Постучись в мою дверь» Объявлены исполнители главных ролей в российской версии «Постучись в мою дверь» Читать далее 4 августа 2023
Арт-дилер Ума Турман проворачивает аферу в трейлере криминальной комедии «Искусство по понятиям» Арт-дилер Ума Турман проворачивает аферу в трейлере криминальной комедии «Искусство по понятиям» Читать далее 5 августа 2023
20 персонажей комиксов, которых Джеймс Ганн уже выбрал для будущей киновселенной DCU 20 персонажей комиксов, которых Джеймс Ганн уже выбрал для будущей киновселенной DCU Читать далее 5 августа 2023
Что смотреть на выходных: «Линкольн для адвоката», финал сериала Тайки Вайтити и док про шпиона в команде Оппенгеймера Что смотреть на выходных: «Линкольн для адвоката», финал сериала Тайки Вайтити и док про шпиона в команде Оппенгеймера Читать далее 4 августа 2023
«Кошмары гарантированы»: вышел трейлер признанного готического хоррора «Шепоты мертвого дома» «Кошмары гарантированы»: вышел трейлер признанного готического хоррора «Шепоты мертвого дома» Читать далее 4 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше