Девушка-феминистка заключает договор с токсичным мачо в трейлере сериала «АльфаРомео»

Онлайн-кинотеатр START представил дебютный трейлер многосерийной молодежной комедии «АльфаРомео» о перевоспитании типичного токсичного мачо. Ведущие роли в сериале сыграли Антон Артемьев («По-мужски») и Кристина Кучеренко («Два холма»). Премьера шоу состоится 18 августа.

В центре сюжета — провинциальная фемактивистка Даша (Кучеренко), которая мечтает доказать людям из своего города Жигулевска важность движения за равенство полов. Чтобы получить грант и реализовать свой просветительский проект, героине необходимо стать популярным блогером. Для этого девушка отправляется в Москву и начинает снимать сюжеты об исправлении токсичного «альфача» и бойца без правил Антона (Артемьев), которого она случайно встречает по дороге в столицу. Проблема в одном — молодой человек совершенно не готов к перевоспитанию и полностью уверен в своей правоте, однако на участие в эксперименте он все-таки соглашается, но при одном деликатном условии.

Проект частично вдохновлен одноименной короткометражкой Радика Рахимова 2020 года, а режиссером и сценаристом шоу вместе с ним выступил Дамир Мифтахов («Спорт будущего»). В многочисленный актерский состав также вошли Валентина Ельшанская, Денис Власенко, Федор Лавров, Владимир Симонов, Александр Соколовский, Алексей Макаров, Алена Швиденкова и Эвелина Бледанс.