Джейсон Стэйтем идет в бой: вышел новый дублированный трейлер «Неудержимых 4»

Кинокомпания Global Film выпустила дублированный трейлер комедийного боевика «Неудержимые 4».

По сюжету, команда бравых наемников «Неудержимые» терпит неудачу: Барни Росс (Сильвестр Сталлоне) выбывает из строя, а Ли Кристмас (Джейсон Стэйтем) оказывается отстранен от операций. Пытаясь восполнить потери, отряд набирает новых бойцов и отправляет их на опасную миссию. Но те вновь проваливают задание и попадают в плен. Неожиданно Кристмас становится последней надеждой «Неудержимых». Ему предстоит совершить невозможное, чтобы восстановить репутацию команды: пробраться в хорошо охраняемое логово врага, освободить пленных товарищей и предотвратить надвигающуюся глобальную катастрофу.

В новой части франшизы к актерскому составу присоединились Меган Фокс, Энди Гарсиа, рэпер Фифти Сент и другие. Помимо Сталлоне и Стэйтема, к своим ролям вернулись Рэнди Кутюр и Дольф Лундгрен.

Режиссером выступил Скотт Во, наиболее известный по экшен-фильмам «Need for Speed: Жажда скорости» и «Круче некуда».

«Неудержимые 4» выйдут в официальный российский прокат 21 сентября.