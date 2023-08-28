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Киноафиша Новости Джейсон Стэйтем идет в бой: вышел новый дублированный трейлер «Неудержимых 4»

Джейсон Стэйтем идет в бой: вышел новый дублированный трейлер «Неудержимых 4»

28 августа 2023 10:37
Джейсон Стэйтем идет в бой: вышел новый дублированный трейлер «Неудержимых 4»

Продолжение знаменитой экшен-франшизы выйдет в официальный российский прокат в сентябре.

Кинокомпания Global Film выпустила дублированный трейлер комедийного боевика «Неудержимые 4».

По сюжету, команда бравых наемников «Неудержимые» терпит неудачу: Барни Росс (Сильвестр Сталлоне) выбывает из строя, а Ли Кристмас (Джейсон Стэйтем) оказывается отстранен от операций. Пытаясь восполнить потери, отряд набирает новых бойцов и отправляет их на опасную миссию. Но те вновь проваливают задание и попадают в плен. Неожиданно Кристмас становится последней надеждой «Неудержимых». Ему предстоит совершить невозможное, чтобы восстановить репутацию команды: пробраться в хорошо охраняемое логово врага, освободить пленных товарищей и предотвратить надвигающуюся глобальную катастрофу.

В новой части франшизы к актерскому составу присоединились Меган Фокс, Энди Гарсиа, рэпер Фифти Сент и другие. Помимо Сталлоне и Стэйтема, к своим ролям вернулись Рэнди Кутюр и Дольф Лундгрен.

Режиссером выступил Скотт Во, наиболее известный по экшен-фильмам «Need for Speed: Жажда скорости» и «Круче некуда».

«Неудержимые 4» выйдут в официальный российский прокат 21 сентября.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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