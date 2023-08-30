«Кинопоиск» анонсировал сериал по мотивам фэнтези-романа «Иные»

«Кинопоиск» объявил о том, что разрабатывает сериал на основе фэнтезийного романа «Иные» Александры Яковлевой. Вместе с анонсом компания также сообщила, что в сервисе «Букмейт» стала доступна аудиоверсия книги, озвучка и саундтрек к которой были записаны участницей группы «АИГЕЛ» Айгель Гайсиной.

Действие романа разворачивается в Ленинграде 1940-х годов. Главная героиня — девушка Аня (Ирина Мартыненко), которая внезапно обнаруживает в себе неконтролируемую суперсилу. Однажды она становится свидетельницей того, как ее младший брат Петя чуть не погибает в аварии. Испугавшись за его жизнь, героиня издает крик невероятной силы, который с легкостью подбрасывает в воздух грузовик, трамвай и прохожих. Улица разбивается вдребезги и множество людей получают ранения. Инцидент привлекает внимание государственных органов безопасности и таинственного иностранца, носящего механическую перчатку. Аня вынуждена пуститься в бега, не имея ни малейшего представления о том, где и от кого она могла бы получить помощь.

Главные роли в сериале также исполнят Вольфганг Черни, Линда Лапиньш, Алексей Серебряков и Николай Фоменко. Разработкой проекта руководит шоураннер Александра Ремизова («Монастырь»). Режиссером выступает Владимир Ракша («КрисТина»).

Премьера экранизации «Иных» состоится на «Кинопоиске» зимой 2023-2024 года.