Вышел второй трейлер документального фильма об эскорт-бизнесе «Жизнь по вызову. Док»

Стриминговый сервис KION представил второй трейлер документального фильма «Жизнь по вызову. Док», посвященного «элитному» сегменту российского рынка эскорт-услуг.

Зрителей ждет глубокое погружение в жизнь теневого бизнеса, работницы которого могут за ночь заработать сумму, превышающую размер средней месячной зарплаты по стране.

Авторы пытаются приоткрыть завесу мифов и тайн, окружающую секс-индустрию, чтобы найти ответы на самые животрепещущие вопросы: защищены ли эскортницы законом или полагаются лишь на нормы морали? Изменила ли технологическая революция «самую древнюю в мире профессию»? Приобрели ли женщины право решать, как им поступать, или же осталась простым товаром? Главные героини ленты, знающие о рынке эскорта не понаслышке, откровенно расскажут о том, что привело их в этот бизнес и побудило остаться, как они выстраивают отношения с родными и клиентами, а также хотят ли они изменить что-то в своей жизни.

Режиссером проекта выступил Родион Чепель («Пелевин»). Сценарий написала журналистка Когершын Сагиева («Наше дело. Сестры Хачатурян»).

Премьера «Жизни по вызову. Док» состоится на KION в следующую среду, 23 августа.